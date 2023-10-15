Красноярск стал побратимом киргизского Джалал-Абада
Меморандум об установлении побратимских связей накануне подписали главы городов Владислав Логинов и Эрнисбек Ормоков.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.
У нас действительно много общего. Все то, что было нами сделано, когда мы были жителями одной страны, было сделано не зря. Наши побратимские связи — тому подтверждение», — заявил Владислав Логинов.
Отметим, что церемония подписания документов прошла в рамках межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана».
Также мэры двух городов стали участниками закладки Парка дружбы. На одной из аллей они высадили деревья.
Джалал-Абад — крупный промышленный центр Киргизии, поэтому г-н Логинов рассчитывает заниматься совместными проектами в сфере переработки и добычи нефти, пищевой и легкой промышленности. Не останутся без внимания культура, образование и спорт. В будущем для молодежи проведут спортивные соревнования. Есть возможность перекрестной отправки студентов и школьников.
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