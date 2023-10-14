Маршрут построен: куда сходить в Красноярске 14...20 октября 2023

Мистический техносаунд и оперные высоты, иммерсивная хореография и спектакль в баре, премьера «Каннского фурора» и триумф гастрономии — главные события Красноярска в афише «Делового квартала».

14 октября, суббота

В этот выходной точно не получится пройти мимо главной рекомендации недели — да, речь о мистическом проекте Aiwaska, который ждут в «Доме» уже в эту субботу.

На большинстве профильных платформ Aiwaska определяют как melodic techno sound с элементами органических звуков, который из музыки плавно превращается буквально в проводника на танцпол.

В основе образа артиста — маска, которая нужна для путешествий в параллельные миры. Она скрывает истинное лицо героя и выдает его за духа. Духи-проводники принимают Aiwaska в маске за одного из них и пропускают в другой мир, где он платит за услугу монетами на шляпе», — такие детали раскрывают слушателям организаторы.

Узнать, остались ли еще доступные для покупки билеты, можно здесь. А чуть больше информации о музыканте можно найти в анонсе «Дома».

theworld.mriya.events

14-го же в Красноярске стартует фестиваль науки «КСТАТИ»: главные детали о его событиях мы писали здесь. Фишка «КСТАТИ» — облегченность формата, который и привлекает гостей. В этом году темой фестиваля выбрали «Историю науки».

Ведущие российские ученые и специалисты расскажут о развитии и изменении научной парадигмы и методологии в течение времени, а также о том, как менялся взгляд на объекты исследования в астрофизике, математике, химии и других науках. Встречи с учеными, разговоры об истории, научно-популярные ток-шоу, мастер-класс по диджеингу и Science drama от Красноярского ТЮЗа», — примерно такой будет программа «КСТАТИ».

kstati-fest.ru

Площадкой для всех событий станет Информационный центр по атомной энергии Красноярска: на какие из мероприятий регистрация еще открыта, можно проверить здесь.

15 октября, воскресенье

Для тех, кто знает толк в точечном образовании, это воскресенье — чудесный шанс «пополнить» в копилочку. В этот день в «Индустрии» пройдет лекция Елены Здоровой, основательницы онлайн-галереи gvozd. gallery и новосибирского лектория ГВОЗДЬ: для Красноярска она приготовила лекцию «Искусство и ремесла для интерьеров SOFT MINIMAL».

Список тезисов звучит так:

Как жить в минимализме красиво?

Как сочетать пустоту и искусство?

Почему сегодня в интерьерах много искусства и арт-объектов?

Кроме того, в очереди на обсуждение будет еще целый список: как российские дизайнеры работают с минимализмом, какой интерьер нужен коллекционеру, как создается «историчность пространства» в минималистичных интерьерах, что такое «интерьеры вне времени» и как искусство добавляет им индивидуальности, как минимализм работает с локальными ремеслами, какое искусство подойдет маленькой квартире, почему модернизм становится источником вдохновения и как такой нарратив поддерживает искусство, что такое иммерсивное «световое искусство» в интерьере и как метавселенные влияют на световые сценарии.

freepik.com / navamin

Погруженное экспертное обсуждение интерьерного soft minimal предвосхитит еще одна лекция: 14 октября Елена Здорова вынесет в публичное поле насущный для креативных индустрий вопрос — «Как художнику и ремесленнику понять запрос дизайнера?».

Как дизайнер выбирает в свои интерьеры картины, керамику, светильники и текстиль? Как понять, о чем он думает? Почему постоянно жалуется, что нечего купить? Как привлечь его внимание к локальным брендам? Как построить с ним отношения? И за сколько денег ему можно продать картину?», — так звучит описание предстоящей лекции.

Обе лекции пройдут в пространстве «Индустрии». Как обычно, вход будет свободным, но желательна предварительная регистрация.

16 октября, понедельник

Есть есть возможность начать неделю действительно красиво и звучно, лучше ее не упускать — и выделить время на концерт «Звезды Мариинского театра и театра „новая опера“» в филармонии.

Это станет еще одной из точек фестиваля искусств «Хворостовский», который продлится в Красноярке до 31 октября.

16 октября в филармонии можно будет услышать артистов Государственного академического Мариинского театра и артистов Московского театра «Новая Опера». Инструментальное сопровождение создаст Красноярский академический симфонический оркестр: в этот раз дирижером выступит его художественный руководитель Владимир Ланде.

Познакомиться с программой концерта можно здесь. Пока возможность приобрести билеты еще есть, хотя бОльшая часть зала уже раскуплена.

vk.com / Красноярская филармония

На этой же неделе пройдут еще два события фестиваля Хворостовского: 19 октября в Красноярске впервые выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. 20 числа пройдет «Чайковский-Гала» — узнать больше об этих событиях можно на сайте Красноярской филармонии.

17 октября, вторник

Что общего у бара и... леса? Конкретно в этот вторник их объединит театр: вечером бар «Дело не в тебе» станет пространством для «спектакля-грибницы», который в этом году номинировали на «Золотую маску».

Моноспектакль Ангелины Засенцевой «Лес. Ангелина» — это история её жизни, рассказанная на пределе искренности. Это перформативное существование, при котором человек равен себе. За основу Ангелина взяла книгу Владимира Бибихина «Узнай себя». Читая её, она складывала себя из фактов и озарений. Художественная литература, обычно лежащая в основе театральных опытов, всегда предлагает тебе ассоциировать себя с героями. У философского текста один герой — и это всегда ты сам«, — так описывает проект театр «Вспышка».

Спектакль пройдет в рамках гастролей Санкт-Петербургского независимого проекта «Лес» — он вдохновлен трудами советского филолога и переводчика Владимира Бибихина, который «применяет большую философию к реальной жизни».

les-bibihin.ru / Ева Пчёлкина

Познакомиться с «Лесом» (ощутимо масштабным!) можно на сайте проекта. А узнать, есть ли еще свободные места на погружение в него в Красноярске — по этой ссылке.

18 октября, среда

Те, кто ценят качественный кинематограф и возможность не только смотреть, но и узнавать — urgent attention needed!

Вечером среды в «Синема Парке» галереи «Енисей» пройдет всероссийская премьера «фильма-события года»: там покажут «Анатомию падения» Жюстин Трие.

film.ru

Критики уже окрестили его «Каннским фурором» и одной из знаковых картин года. Кроме награды непосредственно Каннского фестиваля лента получила Золотую пальмовую ветвь, а в США ее анонсировали претендента на Оскар по четырем номинациям — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль» ( для бенефиса Сандры Хюллер).

Режиссер картины — Жюстин Трие, одна из самых заметных постановщиц современного французского кино. Ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию Сезар. „Анатомия падения“ мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса — по накалу страстей фильм напоминает „Основной инстинкт“ Пола Верховена и „Исчезнувшую“ Финчера, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со „Сценами из супружеской жизни“ Бергмана и „Брачной историей“ Баумбаха», — так презентуют многообещающую ленту.

Перед началом премьерного показа картину представит кинокритик Егор Москвитин — вот и возможность ненавязчивого +1 к открытию новых потенциальных призм.

19 октября, четверг

Суть танца только в хореографии и непосредственном мастерстве исполнителей — или пришло время увидеть новую призму? Если готовы к глубоким погружениям, добро пожаловать на иммерсивное шоу «МЫ ТАНЕЦ. Танцевальная терапия» в пространстве «Дома». А главными героями станут танцовщики уже узнаваемой в Красноярске команды Harleen Joker’s.

Большая сцена, софиты, привычное разделение на артистов и зрителей... Всего этого не будет. Harleen Joker’s стерли четвертую стену и убрали все, что может отделять зрителя от танца, чтобы показать саму его суть. На танцевальном иммерсивном шоу зрители создадут свой уникальный сценарий, потому что сами будут выбирать то, что им предстоит увидеть», — так описывают «МЫ ТАНЕЦ» организаторы.

Гостям обещают буквально алхимическое соединение множества направлений — от балета до хип-хопа, и почти два десятка танцевальных и интерактивных локаций на всех трех этажах «Дома».

vk.com / «МЫ — ТАНЕЦ»

Шоу покажут дважды — 18 и 19 октября. Проверить оставшиеся билеты еще можно здесь.

20 октября, пятница

Вечер пятницы — идеальное время для того, чтобы как минимум начать гастрономическое путешествие. Повод точно есть: неделю назад на ресторанной премии WHERTOEAT Siberia раздали награды и титулы лучшим заведениям Сибири. О победителях — от топ-50 главных заведений до шеф-повара и сомелье года — мы уже рассказали в специальном обзоре. Спойлер: тройка лидеров всея рейтинга — исключительно Красноярские заведения! Так что самое время вынести собственный вердикт и забронировать столик.

WHERETOEAT

Больше о культурных событиях Красноярска:

WHERETOEAT: Какой красноярский ресторан признан лучшим в Сибири

12 октября прошла церемония WHERETOEAT Siberia: вся первая тройка наград досталась заведениям Красноярска. Главные победы и детали гастрономической премии — в специальном обзоре «Делового квартала».

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Топ-3 подкаста, в которых бизнес «подсвечивается» с не самых очевидных, но от этого не менее любопытных сторон — в новой подборке «Делового квартала».