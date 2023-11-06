Дилерский центр VOYAH открылся в Иркутске

Официальным дилером марки стала «Первая автоколонна», местный мультибрендовый дилер, который в 2023 стал продавать также CHERY, OMODA, JAECOO, TANK.

Информация о выходе в Иркутск размещена на официальном сайте марки VOYAH в России. Это самый восточный дилерский салон марки.

VOYAH был создан в Китае в 2018 корпорацией DongFeng (Дунфэн) с прицелом на глобальные продажи. Сейчас линейка VOYAH состоит из трех автомобилей — это кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion. Заявленный запас хода электрокаров составляет 500 км, а в версии Long Range — 800 км по евроциклу WLTP*. Автомобили также предлагаются в версии с последовательным гибридом, где ДВС не имеет связи с колесами и работает только в качестве бензогенератора.

Дистрибьютором VOYAH в России является компания «Моторинвест», которая также производит автомобили Evolute на заводе в Липецке, где в 2014 велась сборка Great Wall Hover, в 2017…2019 кроссовера Changan CS35.

Ранее в СФО открылись два официальных дилера VOYAH — в Красноярске и Новосибирске.

Дилерский центр в Красноярске был открыт весной 2023 ГК «Арсенал» на базе салона Jaguar/Land Rover.

Дилерский центр в Новосибирске был запущен в июне 2023 компанией «Премиумпарк» (ГК «Альт-Парк») на базе салона Porsche.

Иркутская ГК «Первая автоколонна» открыла дилерский центр также на базе салона Porsche.

По данным агентства «Автостат Инфо», за 1…3К 2023 в Сибири было зарегистрировано 80 новых автомобилей VOYAH.



*) WLTP это новый самый жесткий тест на запас хода, моделирует большое количество реальных ситуаций пользования и близок к реальности. Коэффициент приближения составляет 1,12.

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