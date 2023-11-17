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Школу в «Тихих зорях» Красноярска начнут строить в 2024

Школу в «Тихих зорях» Красноярска начнут строить в 2024
Иллюстрация: t.me/zaitsev24

Проект получил положительно заключение. Стройка продлится порядка двух лет.

#НОВОСТИ

Строительство новой школы в микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске планируют начать в 2024. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

По его информации, сейчас получено положительное заключение по проекту. На очереди сметная стоимость. Вопрос же с земельным участком уже решен.

Новая школа в «Тихих зорях» будет рассчитана на 1 550 учащихся. Таким образом она станет второй самой большой школой за Уралом, построенной в Красноярске. Стоимость ее возведения оценивается в 2,3 млрд рублей. Запустить ее планируют в 2026.

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Также в следующем году в Красноярске достроят две школы. Всего в 2024 на развитие образования в городе выделят около 29 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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