Красноярск в воскресенье ожидает аномальное потепление

В ближайшие дни в Красноярске сохранится теплая и дождливая погода.

В субботу 18 ноября днем ожидается до +3°C и небольшой дождь. Ночью −1°C.

В воскресенье 19 ноября днем возможно потепление до +12°C и сильный дождь. Ночью похолодает до –1°C.

С новой недели температура воздуха в столице края снова снизится до показателей ниже нуля.

Напомним, недавно Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предсказал аномальные температурные отклонения от нормы в Красноярском крае и Якутии, которые по его прогнозу достигнут 16…20°C.

Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — цитирует ТАСС заявление Вильфанда.

По его словам, отклонения в Красноярском крае может быть очень существенным.

В Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет минус 17…20 градусов, а днем — минус 8…12 градусов. Это невероятное тепло для этих регионов в ноябре», — рассказал глава Гидрометцентра.

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