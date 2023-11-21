Красноярское микропредприятие требует с завода холодильников «Бирюса» 337 млн рублей

ООО «Фирма «Мастер» подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к производителю холодильников «Бирюса» на 337 млн рублей. Заявление еще не принято к производству

ООО «Фирма «Мастер» подало в Арбитражный суд Красноярского края иск с требованием взыскать с завода холодильников «Бирюса» более 337 млн рублей.

Детали иска не раскрываются, заявление к производству пока не принято.

Компания «Фирма «Мастер» зарегистрирована в Красноярске на улице Свердловской. Она зарегистрирована в 1997 и относится к классу микропредприятий.

Занимается «Фирма «Мастер» оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, компания полностью принадлежит местному ООО «Стройпрестиж».

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