В Стамбуле открыли представительство Корпорации развития Енисейской Сибири

В перечне его задач будет продвижения экспорта продукции региональных товаропроизводителей, оказания содействия импортным поставкам и привлечения инвестиций в экономику Красноярского края

Представительство Корпорации развития Енисейской Сибири открылось в Стамбуле. Как заявил заместитель губернатора региона Валерий Семенов, Красноярский край заинтересован в сотрудничестве с турецкими партнерами в таких отраслях, как машиностроение, энергетика и сфера высоких технологий.

Отметим, что на сегодняшний день более 50 компаний Красноярского края сотрудничают с предприятиями Турецкой Республики в различных сферах экономики: алюминиевой и нефтеперерабатывающей промышленности, туризме.

По словам гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, уже пределен ряд направлений, по которым будет развиваться дальнейшее сотрудничество: взаимные поставки оборудования и техники, проекты в сфере гостеприимства и алюминиевой промышленности, строительной сфере и отрасли деревообработки.

Читайте также:

В Красноярском крае планируют построить новую золотоизвлекательную фабрику

О планах сообщила золотодобывающая компания «Соврудник». Золотоизвлекательная фабрика появится на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе.

Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»

Первый корпус комплекса планируют сдать через год.

Под Дивногорском построят пятизвездочный курорт

Реализовать проект планируется к 2028.

Красноярский край расширяет сотрудничество с Турцией

КР «Енисейской Сибири» продвигает инвестиционные и экономические возможности Красноярского края в Турции.