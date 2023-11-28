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В Стамбуле открыли представительство Корпорации развития Енисейской Сибири

В Стамбуле открыли представительство Корпорации развития Енисейской Сибири
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

В перечне его задач будет продвижения экспорта продукции региональных товаропроизводителей, оказания содействия импортным поставкам и привлечения инвестиций в экономику Красноярского края

#НОВОСТИ

Представительство Корпорации развития Енисейской Сибири открылось в Стамбуле. Как заявил заместитель губернатора региона Валерий Семенов, Красноярский край заинтересован в сотрудничестве с турецкими партнерами в таких отраслях, как машиностроение, энергетика и сфера высоких технологий.

Отметим, что на сегодняшний день более 50 компаний Красноярского края сотрудничают с предприятиями Турецкой Республики в различных сферах экономики: алюминиевой и нефтеперерабатывающей промышленности, туризме.

По словам гендиректора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, уже пределен ряд направлений, по которым будет развиваться дальнейшее сотрудничество: взаимные поставки оборудования и техники, проекты в сфере гостеприимства и алюминиевой промышленности, строительной сфере и отрасли деревообработки.

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Автор: Петр Савельев
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