Красноярский край расширяет сотрудничество с Турцией

КР «Енисейской Сибири» продвигает инвестиционные и экономические возможности Красноярского края в Турции.

Потенциал региона презентовали трем турецким ассоциациям:

INDER (Стамбульская Ассоциация строителей)

(Стамбульская Ассоциация строителей) IMDER (Ассоциация производителей строительного оборудования)

(Ассоциация производителей строительного оборудования) ISDER (Ассоциация дистрибьютеров и производителей штабелеров).

На встречах участники обсудили возможные варианты сотрудничества в рамках реализации инвестиционных проектов. Турецкая сторона высказала заинтересованность в участии в бизнес-миссии, которая запланирована на конец ноября 2023. Также в планах сотрудников Корпорации развития Енисейской Сибири встречи с участниками данных ассоциаций.

Другое мероприятие, в котором приняли участие представители КР в рамках внешнеэкономической деятельности — выставка ISK-SODEX ISTANBUL 2023, где были проведены переговоры с несколькими компаниями. Одна из них — Domak Pompa — производитель водяных насосов в промышленной зоне Самсун. Производственников посвятили в спектр деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири в Турции и предложили варианты сотрудничества, а также открытие представительства Domak Pompa в Красноярском крае.

Справка Международная выставка ISK-SODEX ISTANBUL проводится один paз в два гoдa с 1997. На выставочных площадях участники представляют инженерные коммуникационные системы: сантехническое, отопительное, вентиляционное оборудование, кондиционеры, климатическую технику, системы водоснабжения и пожаротушения, помпы, насосы, газовое оборудование и изоляционные материалы.

Читайте далее