Красноярский край расширяет сотрудничество с Турцией
КР «Енисейской Сибири» продвигает инвестиционные и экономические возможности Красноярского края в Турции.
Потенциал региона презентовали трем турецким ассоциациям:
- INDER (Стамбульская Ассоциация строителей)
- IMDER (Ассоциация производителей строительного оборудования)
- ISDER (Ассоциация дистрибьютеров и производителей штабелеров).
На встречах участники обсудили возможные варианты сотрудничества в рамках реализации инвестиционных проектов. Турецкая сторона высказала заинтересованность в участии в бизнес-миссии, которая запланирована на конец ноября 2023. Также в планах сотрудников Корпорации развития Енисейской Сибири встречи с участниками данных ассоциаций.
Другое мероприятие, в котором приняли участие представители КР в рамках внешнеэкономической деятельности — выставка ISK-SODEX ISTANBUL 2023, где были проведены переговоры с несколькими компаниями. Одна из них — Domak Pompa — производитель водяных насосов в промышленной зоне Самсун. Производственников посвятили в спектр деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири в Турции и предложили варианты сотрудничества, а также открытие представительства Domak Pompa в Красноярском крае.
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