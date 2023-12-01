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Красноярский «Мой бизнес» заморозил ставки по микрозаймам

Красноярский «Мой бизнес» заморозил ставки по микрозаймам
Иллюстрация: vk.com/moi.biz24

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, они останутся на прежнем уровне.

#НОВОСТИ

Ставки по льготным микрозаймам, выдаваемым предпринимателям в сети центров «Мой бизнес» в Красноярском крае, останутся на уровне 8,5% годовых, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Льготные займы для бизнеса остаются одной из самых востребованных мер поддержки, которые оказываются нашим центром. Задача инфраструктуры поддержки бизнеса сделать льготные услуги максимально доступными в нашем регионе», — говорит и.о. руководителя центра «Мой бизнес» Красноярского края Александр Звездов.

Добавим, что с начала 2023 центром выдано более 300 микрозаймов на общую сумму порядка 640 млн рублей.

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Августовские объемы пока не достигнуты, но осталось немного.

Количество занятых в секторе МСП выросло на 9% за 2023 в Красноярском крае

Суммарный прирост занятых в малом и среднем предпринимательстве за текущий год составил практически 43 тыс. человек. Это один из самых высоких результатов по Сибири.

Автор: Петр Савельев
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