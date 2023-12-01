Красноярский «Мой бизнес» заморозил ставки по микрозаймам
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, они останутся на прежнем уровне.
Ставки по льготным микрозаймам, выдаваемым предпринимателям в сети центров «Мой бизнес» в Красноярском крае, останутся на уровне 8,5% годовых, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Льготные займы для бизнеса остаются одной из самых востребованных мер поддержки, которые оказываются нашим центром. Задача инфраструктуры поддержки бизнеса сделать льготные услуги максимально доступными в нашем регионе», — говорит и.о. руководителя центра «Мой бизнес» Красноярского края Александр Звездов.
Добавим, что с начала 2023 центром выдано более 300 микрозаймов на общую сумму порядка 640 млн рублей.
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