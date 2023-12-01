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«Москвич» откроет второй дилерский центр в Красноярске

«Москвич» откроет второй дилерский центр в Красноярске
Иллюстрация: правительство Красноярского края

ГК «Медведь Холдинг» станет вторым официальным дилером в Красноярске. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила пресс-секретарь завода «Москвич» Анастасия Журавлева.

#НОВОСТИ
Дилерский центр откроется на ул. Копылова. Как только дилерский центр запустят, он появится на официальном сайте «Москвича». Открытие состоится до конца 2023. 
 
Поисками второго дилера в Красноярске «Москвич» занимался летом и  в начале осени. В начале 2023 официальным дилером марки в Красноярске была назначена ГК «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком. 
 
В здании на Копылова у «Медведь Холдинга» располагаются марки Dongfeng и Volkswagen.
 
Сейчас «Медведь Холдинг» присутствует в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Томской области, Кузбассе. В портфеле компании присутствуют Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Peugeot, BMW, Citroen, LADA, Suzuki, Genesis, Toyota, Lexus, GEELY, Chery, Exeed, Omoda, Dongfeng, Jaecoo, Forthing, Livan, Haval, Voyah.
 
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Однако это меньше, чем в среднем по России и также уступает ряду сибирских регионов, где динамика ощутимо выше.

 
 
 
Автор: Петр Савельев
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