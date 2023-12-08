Девелопер прокомментировал намерение прокуратуры изъять участок Судоверфи

Застройщик высказал позицию по поводу иска прокуратуры о возврате земельного участка, поданного в Арбитражный суд края.

Речь идет о земельном участке бывшей судоверфи, где компания АРБАН начинает строительство лофт-района «Портовый».

По версии прокуратуры, сделка была зарегистрирована с нарушениями — по заниженной стоимости и без согласия федерального центра.

Шесть лет назад произошло следующее событие — Ирина Тюрина, в моменте занимавшая пост вице-главы департамента муниципального имущества и земельных отношений, заключила ДКП земельного участка на 160 тыс. кв м с ОАО «Красноярская судостроительная верфь».

Дмитрий Демешин, заместитель генпрокурора РФ, поручил Роману Тютюнику, прокурору Красноярского края, открыть уголовное преследование должностных лиц администрации города.

«Землю мэрия получила, а затем продала застройщику незаконно», а «застройщик, получив землю, начал строительство дома без учета потребности в социальных объектах», — цитирует «Сетевое издание ДЕЛА» материалы прокуратуры.

Однако в плане застройки запланирован целый учебный кластер, где есть и школа, и детский сад. Все это предусмотрено и указано девелопером ЖК «Портовый» на сайте компании с момента реализации проекта.

Застройщик выходил с инициативой заключения договора КРТ или строительства школы и детского сада за свой счет во все органы власти: администрацию Красноярска, министерство строительства, правительство Красноярского края. ГСК «АРБАН» и далее намерено реализовывать на территории ЖК «Портовый» проект по строительству школы и детского сада за счет собственных средств или в рамках договора КРТ». — сообщили ДК представители ГСК АРБАН, застройщика ЖК «Портовый».

Что касается земельного участка, то он был продан мэрией третьим лицам, а девелопером приобретен лишь в 2019 на рынке земельных участков по коммерческой цене на кредитные деньги банка «Открытие», выданного по решению кредитного комитета (действующий на постоянной основе коллегиальный орган группы специалистов банка, в состав которого входят управляющий и его заместители, главный бухгалтер, начальник службы безопасности, кредитный аналитик, юрист и другие эксперты).

Земельные участки территории бывшей Судоверфи приобретены ГСК АРБАН в 2019. Покупка была осуществлена не у администрации Красноярска, а на свободном рынке, у частных лиц, за счет кредитных средств банка «Открытие» (на основании решения кредитного комитета), по рыночной стоимости», — поясняет застройщик.

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