Главу Березовского района задержали за превышение должностных полномочий
Следователи возбудили уголовное дело в отношении Виктора Швецова, главы Березовского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.
По версии следствия, в 2017...2018 Виктор Швецов подписал постановления о переводе 3 земельных участков площадью более 720 тыс. кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в категорию земель промышленности и коммунального обслуживания. После этого передал их в аренду, а затем по подложным документам о вводе в эксплуатацию объектов недвижимости заключил сделки по их продаже по заниженной цене физлицам. В пресс-службе следственного комитета уточняют, что один земельный участок продали за 147 тыс. рублей при рыночной стоимости 8 млн рублей, второй за 80 тыс. при рыночной стоимости 4 млн рублей, третий участок за 8,9 млн рублей при рыночной стоимости 35 млн рублей.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточняют, что Виктор Шевцов действовал в сговоре с бывшим руководителем подразделения администрации района и кадастровым инженером.
Сейчас Виктор Швецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На этой неделе Виктор Швецов ушел в отставку.
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