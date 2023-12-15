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Красноярск ожидает возвращение морозов к концу выходных

Красноярск ожидает возвращение морозов к концу выходных
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

По прогнозу Гидрометцентра России, выходные в столице края будут умеренно морозными в Красноярске, но к началу рабочей неделе в городе существенно похолодает.

#НОВОСТИ

В субботу днем –15℃, ночью до –25℃. Возможен снег.

В воскресенье в светлое время суток –23℃, в ночь на понедельник до –35℃. Возможен снег.

В начале следующей неделе будет морозно.

В понедельник днем –29℃, ночью до –30℃.

Во вторник днем –20℃.

В среду и четверг днем около –10℃. Осадков на рабочей неделе не ожидается. 

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Автор: Петр Савельев
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