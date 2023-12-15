Красноярск ожидает возвращение морозов к концу выходных

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По прогнозу Гидрометцентра России, выходные в столице края будут умеренно морозными в Красноярске, но к началу рабочей неделе в городе существенно похолодает.