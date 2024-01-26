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Цифровые инвесторы «Норникеля» получили первые выплаты по токенам

Цифровые инвесторы «Норникеля» получили первые выплаты по токенам
Иллюстрация: nornickel.ru

Размер выплат равен дивидендам по акциям компании.

#НОВОСТИ

Биржа Atomyze провела первые выплаты в рамках программы «Цифровой инвестор» для сотрудников «Норникеля», сообщила пресс-служба площадки.

Эту программу металлурги запустили в марте 2023. Ее суть в том, что работники компании из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Сочи, а также из Мурманской области, Красноярского и Забайкальского краев, в зависимости от опыта и стажа, получили в собственность цифровые финансовые активы minetoken, являющиеся аналогом акций организации. Иными словами, часть прибыли компании теперь стала распределяться в том числе и между ее рядовыми сотрудниками, а не только топ-менеджментом.

По итогу 2023 дивиденды по обычным акциям «Норникеля» составили 915,33 рубля на одну бумагу. Столько же получили держатели minetoken.

Первые доходы по minetoken уже получили 51 300 сотрудников компании. Выплаты были зачислены оперативно, платформа и все ее сервисы подтвердили свою устойчивость», — рассказал Максим Трофимов, генеральный директор компании «Цифровые активы», являющейся эмитентом minetoken.

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Автор: Петр Савельев
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