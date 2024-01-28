«Открытие» продает нефтедобывающую компанию «Харьяга» за 80 млн рублей

Банк «Открытие» объявил о продаже на торгах ООО «Харьяга».

Стартовая цена лота составляет 80 млн рублей, — сообщает банк.

К покупке предлагается 100% доля в уставном капитале и ее обязательства перед банком.

Участки «Харьяги» расположены в 80 км от трубопровода Куюмба-Тайшет, по которому возможно экспортировать сырье в Китай либо на другие азиатские рынки.

Кроме того, нефтедобывающая компания владеет двумя лицензиями на разведку и добычу нефти и газа в Красноярском крае в пределах Шушукского участка.

При открытии Шушукского месторождения в 2008 было установлено наличие 14,8 млн тонн извлекаемых запасов нефти.

В 2015 результаты сейсморазведочных работ показали увеличение запасов нефти до 49,7 млн тонн.

Торги по продаже ООО «Харьяга» состоятся 22 февраля 2024 на сайте АО «Единая электронная торговая площадка».

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