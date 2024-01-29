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Завершено расследование дела экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края

Завершено расследование дела экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Завершено расследование уголовного дела в отношении Роман Сотникова, бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

#НОВОСТИ
 
По результатам конкурса организации выделили субсидию в размере 5,5 млн рублей. Но торжественная церемония прошла в усеченном формате. Было установлено, что общая сумма похищенных средств составила около 3,5 млн рублей.
 
Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем его направят в суд. Уголовное дело в отношении Максима Гуревича, директора «Современное производство», уже рассматривает суд.
 
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Автор: Петр Савельев
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