Завершено расследование дела экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края

Завершено расследование уголовного дела в отношении Роман Сотникова, бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По результатам конкурса организации выделили субсидию в размере 5,5 млн рублей. Но торжественная церемония прошла в усеченном формате. Было установлено, что общая сумма похищенных средств составила около 3,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем его направят в суд. Уголовное дело в отношении Максима Гуревича, директора «Современное производство», уже рассматривает суд.

Читайте также: