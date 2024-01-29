Завершено расследование дела экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
Завершено расследование уголовного дела в отношении Роман Сотникова, бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следователя об изменении директору компании «Современное производство» Максиму Гуревичу меры пресечения. Об этом сообщили в прокуратуре.
Красноярского телеведущего Максима Гуревича отправили под домашний арест
Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска изменил меру пресечения предпринимателю и известному телеведущему Максиму Гуревичу.
Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима
Валерия Черноусова признали виновным в получении взятки и мошенничестве, имущество бывшего чиновника арестовано