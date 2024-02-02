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В Красноярском крае стартовал новый сезон Президентской программы

В Красноярском крае стартовал новый сезон Президентской программы
Автор фото: jannoon028. Иллюстрация: freepik.com

Участники смогут повысить свои компетенции в области экономики и управления. Но сначала придется пройти конкурс.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае начали принимать заявки на участие в конкурсе, победители которого смогут пройти обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Программа дает возможность пройти профессиональную переподготовку в области экономики и управления на базе ведущих российских образовательных организаций и получить качественное дополнительное образование», — пояснили в краевом Министерстве экономики и регионального развития.

Подать заявку можно до 7 марта 2024. Принимать их будут от жителей края, окончивших высшее учебное заведение, с общим опытом работы не менее пяти лет, из которых минимум два — на управленческой должности. Предпочтительный возраст — не старше 50 лет (но это не обязательно).

На отборочном этапе кандидатам необходимо пройти интервью с экспертами в области управления и бизнеса, а также презентовать свои концепции проектов развития организации, над которыми они намерены работать во время обучения», — рассказали в Минэкономрегионразвития.

Напомним, что в 2022 Ассоциация выпускников Президентской программы «Красноярский лидер» стала учредителем номинации «Лучший топ-менеджер» премии «Человек года». Как рассказывал тогда ее (ассоциации) председатель Василий Ерошин, за 25 лет работы программы в Красноярском крае через нее прошло порядка 130 тыс. человек.

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Автор: Петр Савельев
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