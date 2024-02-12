Красноярск – Фергана: новый рейс в Узбекистан накануне сезона цветения персиков

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airway в Фергану стартует 16 февраля, сообщает телеграм-канал красноярского аэропорта. Планируется, что полеты будут проходить три раза в неделю. Зачем туда лететь?

Ферганская долина – одно из самых красивых мест в Узбекистане. Лететь туда лучше весной или осенью, летом слишком жарко. Оптимально – в апреле-мае.

Чаще всего путешественники едут, чтобы полюбоваться ферганским оазисом. В марте туристы могут застать цветение персиков и абрикосов.

Стоимость перелета Красноярск – Фергана в одну сторону— от 10 153 рублей, в обе стороны — от 23 320 рублей. Время в пути – 3 часа 35 минут.