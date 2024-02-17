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РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск-Дивногорск»

РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск-Дивногорск»
Иллюстрация: bangkokbook.ru

В Красноярске может появиться специальный турмаршрут до Дивногорска по аналогии с Кругобайкальским ретропоездом.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дивногорск уже стал маршрутом выходного дня для красноярцев. Запуск ретропоезда сделает его еще более привлекательным. Проект запуска рассматривается РЖД и правительством региона.

РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск-Дивногорск» 1

«Рускеальский экспресс»

Сейчас в России уже действует 7 таких маршрутов: «Кругобайкальский экспресс», «Сочи-Гагры», «Рускеальский экспресс», «Селигер», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский экспресс», «Ярославль-Рыбинск». Все они пользуются популярностью, благодаря особой атмосфере дореволюцинного или советского шика.

РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск-Дивногорск» 2

Буфет в ретропоезде  «Сочи-Гагры»

Протяженность линии от Красноярска до Дивногорска — 31 км. Она не менее живописна, чем Кругобайкальская. Промежуточные станции —  Овсянка, Молодежный и Нижняя Мана. Причем платформу Овсянки модернизируют. Сейчас завершается строительство новой платформы Овсянка, которая расположится в нескольких минутах ходьбы от будущего Национальный центра Астафьева, открытие которого запланировано на май 2024.

Конечный пунктом маршрута станет Красноярская ГЭС.

Пока стоимость запуска ретропоезда только просчитывается.

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Автор: Петр Савельев
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