РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск-Дивногорск»
В Красноярске может появиться специальный турмаршрут до Дивногорска по аналогии с Кругобайкальским ретропоездом.
Дивногорск уже стал маршрутом выходного дня для красноярцев. Запуск ретропоезда сделает его еще более привлекательным. Проект запуска рассматривается РЖД и правительством региона.
«Рускеальский экспресс»
Сейчас в России уже действует 7 таких маршрутов: «Кругобайкальский экспресс», «Сочи-Гагры», «Рускеальский экспресс», «Селигер», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский экспресс», «Ярославль-Рыбинск». Все они пользуются популярностью, благодаря особой атмосфере дореволюцинного или советского шика.
Буфет в ретропоезде «Сочи-Гагры»
Протяженность линии от Красноярска до Дивногорска — 31 км. Она не менее живописна, чем Кругобайкальская. Промежуточные станции — Овсянка, Молодежный и Нижняя Мана. Причем платформу Овсянки модернизируют. Сейчас завершается строительство новой платформы Овсянка, которая расположится в нескольких минутах ходьбы от будущего Национальный центра Астафьева, открытие которого запланировано на май 2024.
Конечный пунктом маршрута станет Красноярская ГЭС.
Пока стоимость запуска ретропоезда только просчитывается.
Читайте по теме:
-
10 млрд выделят на развитие туристических маршрутов Красноярского края до 2030
В программу «Развитие туризма» включили парк «Ергаки», Шушенское, территории вокруг Красноярского моря, плато Путорана и Северный полюс, а также путешествия по Енисею.13.02.2024Новости ДККрасноярск
-
«Лед Байкала» по-красноярски: гайд «Делового квартала»
Как создать незабываемые кадры, которые не уступят снимкам с Байкала, не выезжая из Красноярского края — в гайде «ДК». Внутри — места и рекомендации, как отыскать самый «фотогеничный» лед.07.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярский край направит на развитие туризма почти 5,5 млрд рублей
Приоритетными направлениями станут Ергаки, Шушенское, плато Путорана и Северный полюс.06.02.2024Новости ДККрасноярск
-
В Шерегеше могут ввести курортный сбор
Известный горнолыжный поселок получил статус курортной зоны. Теперь поселок называют «Город-курорт Шерегеш».30.01.2024Новости ДККрасноярск