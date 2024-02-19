В красноярском аэропорту задержаны северные рейсы
Еще несколько, назначенных на сегодня перелетов, и вовсе отменены. Ограничение действует как на вылет, так и на прилет.
В аэропорту Красноярска задержано несколько входящих и исходящих рейсов. Соответтсвующая информация опубликована в онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
В частности, отложен вылет рейсов:
- SU 1485 Красноярска — Москва (Шереметьво);
- KV 9265 Красноярск — Байкит;
- KV 9289 Красноярск — Северо-Енисейск;
- Y7 207 Красноярск — Норильск.
Плюс к этом отменены перелеты в Москву (S7 2547), Норильск (UT 6461) и Новый Уренгой (FV 6779НВ; SU-6779). Соответствующие прибывающие рейсы также сегодня совершаться не будут (кроме Нового Уренгоя — он запаздывает).
Также задержаны рейсы из Оша (FV 6794; SU-6794) и Пхукета (ZF 2972 SU 635).
О причинах задержки в аэропорту обещали рассказать позже. Однако известно, что норильские рейсы (судя по информации на сайте аэропорта северного города) задержаны или отменены по метеоусловиям.
Обновлено в 11:34: в аэропорту Красноярска пояснили, что рейсы на север Красноярского края действительно задержаны по метоусловиям, а на Москву (SU 1485) — по причине опоздания борта из столицы. Перелеты же из Нового Уренгоя, Оша и Пхукета задержаны «по внутренним причинам авиакомпании».
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