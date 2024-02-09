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КрасАвиа оштрафовано Роспотребнадзором

КрасАвиа оштрафовано Роспотребнадзором
Иллюстрация: russianplanes.net

Управлением Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности АО «КрасАвиа» в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

КрасАвиа было оштрафовано за отказ в воздушной перевозке пассажирам рейса «Байкит-Красноярск» в августе 2023, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Дело в том, что правилами воздушных перевозок АО «КрасАвиа» предусмотрено, что регистрация в аэропорту начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до отправления рейса.

Пассажиры рейса «Байкит-Красноярск» прибыли в аэропорт заблаговременно, но на стойке регистрации им пришлось ожидать своей очереди слишком долго.

По итогу, они пропустили время, отведенное на регистрацию, и на борт их не допустили.

По сути закона, следует отделять опоздание пассажиров на рейс с задержкой в оформлении регистрации, которая не зависит от действий пассажира.

Таким образом, в соответствии с требованиями ФАП №82, отказ авиакомпании в перевозке был необоснованным.

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Автор: Петр Савельев
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