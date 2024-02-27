Красноярскгражданпроект судится с мэрией города из-за неоплаченного дорожного проекта

Институт сделал для мэрии проект изменения улично-дорожной сети, а она не хочет его оплачивать в большей части. Сумма иска превышает 58 млн рублей при стоимости контракта в 65 млн.

Градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» требует взыскать с управления архитектуры мэрии Красноярска 58,5 млн рублей (плюс 218,4 тыс. рублей неустойки), сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Предмет полемики сторон: муниципальный контракт на изменение проекта планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования Красноярска, а также подготовку проекта межевания этих объектов.

По договору, управление архитектуры за эти работы должно было заплатить «Красноярскгражданпроекту» 65 млн рублей. Однако ведомство отказалось принять результат проделанных институтом работ, посчитав, что те не завершены, поскольку не были рассмотрены на публичных слушаниях и доработаны по их итогу.

В «Красноярскгражданпроекте» же отмечают, что поскольку в предусмотренный контрактом срок публичные слушания не объявлялись и не проводились, а заключение по их результатам архитекторам не предоставлялось, то и дорабатывать им было нечего.

По итогам состоявшихся за пределами сроков выполнения работ по второму этапу контракта (25.01.2024) публичных слушаний необходимые для доработки проекта материалы истцу не переданы. В итоге истцом составлен односторонний акт о приемке работ в рамках второго этапа контракта и направлено требование об оплате выполненных работ. Отказ ответчика со ссылкой на приведенные обстоятельства послужил поводом для обращения с иском в суд», — добавляют в Арбитраже.

Производство по этому иску пока не начато. Вопрос решится в ближайшие дни.

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