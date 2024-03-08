Татьяна Андреева о том, как быстро погрузить новых сотрудников в ценности компании
Основатель и руководитель крупнейшей образовательной сети Красноярска поделилась с «ДК» своими управленческими лайфхаками.
"Умка" идет дальше — к примеру, у нас есть успешные кейсы, когда сотрудниками «Умки» становились наши же клиенты, «мамочки в декрете». Они водили ребенка в детский сад, постепенно погружались в нашу корпкультуру и настолько совпадали с «Умкой» по ценностям, что меняли профессию.
Интересным управленческим кейсом стал поиск нового HR-директора. Процесс затянулся — одни кандидаты стоили космически, другие не совпадали по ценностям. Тогда мы взяли на эту должность внешнего сотрудника с управленческим опытом, но без HR-специализации. А чтобы вырастить из него эйчара, на время стажировки закрепили за человеком наставника — опытного внешнего эксперта, который работал за разницу в финансах на этапе стажировки.
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»
Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?
Анатолий Фомин о способах вырастить и удержать руководителей проектов
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений делятся своими кейсами.
HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».
Как разработать адресные корпбенефиты — опыт Bellini Gastronomic Ecosystem
Корпоративные программы привилегий для сотрудников — важнейший инструмент удержания персонала. HR-директор Bellini о том, как попасть в запросы разношерстного коллектива.
HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).