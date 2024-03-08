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Татьяна Андреева о том, как быстро погрузить новых сотрудников в ценности компании

Татьяна Андреева о том, как быстро погрузить новых сотрудников в ценности компании
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Основатель и руководитель крупнейшей образовательной сети Красноярска поделилась с «ДК» своими управленческими лайфхаками.

#МНЕНИЯ
Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка-Школы»
 
— Есть такой анекдот: приходят домой очень грязные дети, мама с папой на них смотрят и говорят: «Этих отмоем или новых народим?» В такой же ситуации находятся сегодня все без исключения бизнесы, только выбора у них нет — на кадровом рынке голод, и единственное, что остается, — находить людей и доращивать их внутри компании. Сотрудничество с вузами и педагогическими колледжами, корпоративный университет, внутренние конкурсы и обширная методическая база — все это есть и у нас. Но это программа минимум!
"Умка" идет дальше — к примеру, у нас есть успешные кейсы, когда сотрудниками «Умки» становились наши же клиенты, «мамочки в декрете». Они водили ребенка в детский сад, постепенно погружались в нашу корпкультуру и настолько совпадали с «Умкой» по ценностям, что меняли профессию. 
За прошлый год в четырех из семи подразделений «Умки» произошла смена управляющих — декрет, переезд, внутренняя рокировка. То есть команда моих замов обновилась больше чем на 50%. Как быстро погрузить новых людей в нашу ценностную систему? Ответом стал мой авторский курс «Школа управленческой магии» — это квинтэссенция моего управленческого опыта, в котором новые сотрудники быстро «просолились». К слову, за 2 года я обучила 140 руководителей из 37 городов России и зарубежья.
Интересным управленческим кейсом стал поиск нового HR-директора. Процесс затянулся — одни кандидаты стоили космически, другие не совпадали по ценностям. Тогда мы взяли на эту должность внешнего сотрудника с управленческим опытом, но без HR-специализации. А чтобы вырастить из него эйчара, на время стажировки закрепили за человеком наставника — опытного внешнего эксперта, который работал за разницу в финансах на этапе стажировки.
То есть эксперт обучал молодого специалиста, получая за него вознаграждение, равное как раз надбавке за опыт. Это длилось полгода. Обучение и ввод нового эйчара в должность оказались очень результативными. Таким образом, мы сохранили бюджет и вырастили отличного мотивированного профессионала. 
 
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Автор: Петр Савельев
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