Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.03
90,74
98,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как усилить HR-бренд – опыт строительной компании «Конструктив Девелопмент»

Как усилить HR-бренд – опыт строительной компании «Конструктив Девелопмент»
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Строительная отрасль – одна из самых человекоемких сфер бизнеса. Как привлечь и удержать сотрудников? Об этом HR-кейс компании «Конструктив Девелопмент».

#ЛАЙФХАКИ
Анна Гордеева, директор по продажам и маркетингу ГК «Конструктив Девелопмент»; Мария Полянцева, директор по персоналу ГК «Конструктив Девелопмент»
 
— Бизнесу, так же, как и человеку, нужен человек. Люди покупают у людей, а человекоцентричный подход — это не просто слова, а реальная потребность бизнеса. Одним из ключевых инструментов HR-стратегии «Конструктив Девелопмент» является создание преемственности в управлении персоналом, оценка сотрудников методом ассессмент-центр, развитие потенциальных лидеров через программы Individual Development Plans (ИПР), а также проведение исследований по уровню вовлеченности сотрудников и расчет индекса eNPS.
Каждый из инструментов и подходов решает свою задачу. Преемственность в управлении персоналом позволяет создать стабильную культуру организации, обеспечивая плавный переход от одного поколения лидеров к другому. Оценка сотрудников методом ассессмент-центр выявляет и развивает лидерские качества и потенциал сотрудников на всех уровнях иерархии.
Программы ИПР помогают подготовить преемников для ключевых позиций в компании, обеспечивая ее долгосрочное развитие. Исследования по вовлеченности сотрудников позволяют понять, насколько сотрудники преданы своей работе и компании, а также выявить факторы, влияющие на их мотивацию и продуктивность. Расчет индекса eNPS оценивает уровень удовлетворенности сотрудников работой и готовность рекомендовать компанию в качестве места работы.
 
Читайте также: 
 
Наталья Сагитова и Зульфия Галеева о трендах в кадровой политике в 2024

В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.

Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»

Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?

Анатолий Фомин о способах вырастить и удержать руководителей проектов

В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений делятся своими кейсами.

HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?

Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».

Как разработать адресные корпбенефиты — опыт Bellini Gastronomic Ecosystem

Корпоративные программы привилегий для сотрудников — важнейший инструмент удержания персонала. HR-директор Bellini о том, как попасть в запросы разношерстного коллектива.

HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника

Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Бизнес-резиденцию Быкова в Удачном сдают в аренду за 2,75 млн рублейБизнес-резиденцию Быкова в Удачном сдают в аренду за 2,75 млн рублей
  • В Красноярске продают ТЦ «Звездный» и часть ТРК «Саяны»В Красноярске продают ТЦ «Звездный» и часть ТРК «Саяны»
  • Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024
  • Стали известны новые подробности о строящемся центре АстафьеваСтали известны новые подробности о строящемся центре Астафьева
  • Свадьба на Невском: красноярцы покоряют рынок кейтеринга в Санкт-ПетербургеСвадьба на Невском: красноярцы покоряют рынок кейтеринга в Санкт-Петербурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.