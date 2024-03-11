Как усилить HR-бренд – опыт строительной компании «Конструктив Девелопмент»
Строительная отрасль – одна из самых человекоемких сфер бизнеса. Как привлечь и удержать сотрудников? Об этом HR-кейс компании «Конструктив Девелопмент».
Каждый из инструментов и подходов решает свою задачу. Преемственность в управлении персоналом позволяет создать стабильную культуру организации, обеспечивая плавный переход от одного поколения лидеров к другому. Оценка сотрудников методом ассессмент-центр выявляет и развивает лидерские качества и потенциал сотрудников на всех уровнях иерархии.
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
Зачем запускать корпоративный университет? Бизнес-опытом делится медобъединение «Сантем»
Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?
Анатолий Фомин о способах вырастить и удержать руководителей проектов
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений делятся своими кейсами.
HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».
Как разработать адресные корпбенефиты — опыт Bellini Gastronomic Ecosystem
Корпоративные программы привилегий для сотрудников — важнейший инструмент удержания персонала. HR-директор Bellini о том, как попасть в запросы разношерстного коллектива.
HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).