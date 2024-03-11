Как усилить HR-бренд – опыт строительной компании «Конструктив Девелопмент»

Строительная отрасль – одна из самых человекоемких сфер бизнеса. Как привлечь и удержать сотрудников? Об этом HR-кейс компании «Конструктив Девелопмент».

Анна Гордеева, директор по продажам и маркетингу ГК «Конструктив Девелопмент»; Мария Полянцева, директор по персоналу ГК «Конструктив Девелопмент»

— Бизнесу, так же, как и человеку, нужен человек. Люди покупают у людей, а человекоцентричный подход — это не просто слова, а реальная потребность бизнеса. Одним из ключевых инструментов HR-стратегии «Конструктив Девелопмент» является создание преемственности в управлении персоналом, оценка сотрудников методом ассессмент-центр, развитие потенциальных лидеров через программы Individual Development Plans (ИПР), а также проведение исследований по уровню вовлеченности сотрудников и расчет индекса eNPS.

Каждый из инструментов и подходов решает свою задачу. Преемственность в управлении персоналом позволяет создать стабильную культуру организации, обеспечивая плавный переход от одного поколения лидеров к другому. Оценка сотрудников методом ассессмент-центр выявляет и развивает лидерские качества и потенциал сотрудников на всех уровнях иерархии.