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На кирпичном заводе в Красноярске установят газоочистные сооружения

На кирпичном заводе в Красноярске установят газоочистные сооружения
Иллюстрация: vk.com

Об этом сообщил Владимир Часовитин, министр экологии региона. На двух источниках газоочистку установят в 2024, еще на двух в следующем 2025.

#НОВОСТИ

Кроме того, руководство завода предложило в периоды НМУ:

  • печи, работающие на сушильных камерах, будут отключать полностью
  • снижать производительность печи обжига кирпича на 25%
  • сжигание топлива будет сокращать на 70%
  • две из четырех труб будут отключаться

В ближайшее время между предприятием и краевым Минэкологии будет заключено соглашение, в котором и закрепят все достигнутые договоренности.

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Автор: Петр Савельев
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