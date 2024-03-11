На кирпичном заводе в Красноярске установят газоочистные сооружения
Об этом сообщил Владимир Часовитин, министр экологии региона. На двух источниках газоочистку установят в 2024, еще на двух в следующем 2025.
Кроме того, руководство завода предложило в периоды НМУ:
- печи, работающие на сушильных камерах, будут отключать полностью
- снижать производительность печи обжига кирпича на 25%
- сжигание топлива будет сокращать на 70%
- две из четырех труб будут отключаться
В ближайшее время между предприятием и краевым Минэкологии будет заключено соглашение, в котором и закрепят все достигнутые договоренности.
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