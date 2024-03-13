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ВРП Красноярского края в 2023 составил 3,49 трлн рублей

ВРП Красноярского края в 2023 составил 3,49 трлн рублей
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

По сравнению с 2022, в регионе выросло строительство и объем инвестиций. А вот промпроизводство сократилось.

#НОВОСТИ

По итогу 2023 ВРП Красноярского края составил более 3,49 трлн рублей, сообщили в краевом Министерстве экономики и регионального развития.

Край по-прежнему остается одним из наиболее экономически развитых регионов России и входит в десятку территорий, формирующих более 50% суммарного ВРП страны», — отметили в ведомстве.

Ощутимо прибавил края в инвестициях — за год их было привлечено 926 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем было годом ранее.

Рост обусловлен увеличением объема инвестиций в геолого-разведке, добыче металлических руд, нефти и природного газа, а также в электроэнергетике. Красноярский край сохранил первое место в Сибирском федеральном округе по объему привлеченных инвестиций и стал седьмым среди всех регионов России», — рассказали в министерстве.

Также вырос и объем работ в строительстве. Он составил 405,9 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем было в 2022. Всего по итогу года в регионе введено в эксплуатацию 1,63 млн кв. м. жилья (+16,8% год к году).

А вот объем промпроизводства в крае за 2023 снизился на 5,6% — до 3,3 трлн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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