Итоги второго дня выборов президента РФ в Красноярске

Свыше половины избирателей России приняли участие в выборах президента России к концу второго дня голосования.

Явка на избирательные участки на конец субботы 16 марта 2024 в среднем по России составила 59% (ЦИК).

В Красноярском крае участки посетили 62% избирателей, сообщает — Крайизбирком. Напомним, что в конце первого дня явка в регионе составила 40%.

Активность проявляют граждане Идринского, Туруханского, Каратузского, Краснотуранского, Северо-Енисейского — в этих районах проголосовали >70%.

В арьергарде — Канск, где за два дня выборного марафона проявились только 40% жителей.

Также в рейтинг с низкой активностью по региону входят — Красноярск, Лесосибирск, Емельяновский, Манский и Березовский районы.

В Центре общественного наблюдения региона побывали международные наблюдатели на выборах из Индонезии, Турции, Камеруна, США, Бенин, Мальдив и Мозамбика для ознакомления с современными технологиями общественного наблюдения, — сообщает Александр Паценко, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Красноярского края.

Из Сибирских регионов в передовиках по голосованию — Тыва и Кузбасс, там гражданскую позицию выразили >80%.

В Чечне явка избирателей достигла 90%.

В аутсайдерах по Сибири — Алтайский край, Томская и Новосибирская области.

ТОП регионов-лидеров

Чечня — 90,78% Тыва — 87,15% ДНР — 86,75% ЯНАО — 82,38% Кемеровская область — 83,17% Северная Осетия-Алания — 82,2% ЧАО — 78,54% Херсонская область — 77,7% Кабардино-Балкария — 77,37% ЕАО — 77,32%

Регионы с результатом менее 45%

Алтайский край — 38,00% Томская область — 41,23% Новосибирская область — 42,01% Карелия — 42,6% Владимирская область — 43,41% Псковская область — 43,41% Коми — 44,52%

Источник: сайт ЦИК



Свой голос

Алексей Подушкин, председатель Крайизбиркома, проголосовал в первый день марафона, он отмечает, что ему пришлось даже постоять в очереди — «впереди меня было четыре человека».



Михаил Котюков, губернатор Красноярского края



Также в первый день в голосовании приняли участие Михаил Котюков, губернатор края.

Владислав Логинов, мэр Красноярска, проголосовал на выборах президента России вместе с семьей, фото он выложил с своем ТГ-канале.

Илья Зайцев, депутат Заксобрания, во второй день пришел на избирательный участок №313 в пос. Удачный вместе с женой. Парламентарий засек, сколько времени займет процесс — ему потребовалось 10 минут.



Илья Зайцев, депутат Заксобрания, с супругой



Александр Чернявский, политолог, прокомментировал ситуацию на избирательных участках днем 16 марта 2024 в прямом эфире Общественной палаты Красноярского края. Его приятно удивило большое количество молодых людей на избирательном участке в Студгородке.



Александр Чернявский, политолог



Евгений Дудин, руководитель школы молодого каюра, приехал проголосовать на санях, которые тащили собаки хаски, — сообщает «Эвенкийская жизнь».

Среди известных людей, проголосовавших во второй день — Элла Памфилова, председатель ЦИК; Рамзан Кадыров, глава Чечни, с семьей; режиссер Никита Михалков и певица Лариса Долина — все в очном порядке.

Кандидаты

Из самих кандидатов на пост президента РФ Владимир Путин отдал свой голос в пятницу — онлайн.

Во второй день проголосовал Леонид Слуцкий (ЛДПР) — традиционным способом.

Два оставшихся кандидата — Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ) — еще не решились выразить свою позицию.

Кибератаки

В первые сутки было совершено 90+ тыс. кибератак на избирательные ресурсы, что в восемь раз больше, чем в Единый день голосования в 2023, — сообщает отражающий DDoS-атаки Ростелеком.

DDoS-атака — это относительно простой способ приостановить работу сайтов за счет заполнения каналов связи большим объемом «мусорного» трафика. Сам по себе DDoS не дает злоумышленникам доступа к инфраструктуре атакуемой компании.

В середине недели на сбой работы интернета от Ростелекома жаловались и в Красноярском крае — были проблемы с расчетами на платежных терминалах. Представители компании заявили о крупной аварии, которая оперативно была решена. Пострадавшим пользователям обещали сделать перерасчет.

Провокации

В нескольких регионах снова фиксировались акты порчи зеленкой бюллетеней и урн.

Также было восемь попыток поджога.

Всего зафиксировано 29 инцидентов в 20 регионах, — сообщает ЦИК.

Нарушителям инкриминируется преступление по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) — штраф до 80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, заявил в ТГ-канале, что порча урн с бюллетенями —предательство и госизмена (ст. 275 УК РФ) и «прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают» российские города.

Обстрелы

Обстрелы российского приграничья со стороны Украины продолжаются, также фиксируются попытки диверсантов проникнуть на территорию РФ. МИД России отметил, что все эти случаи фиксируются и будут расследованы.

17 марта 2024 над Белгородской областью ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» и три снаряда — «Ураган», в 8:00 мск. Ранее, в 5:40 мск, там была зафиксирована атака с помощью четырех БПЛА. В результате атаке были повреждены линии электро- и газоснабжения в пос. Октябрьский.

В Краснодарском крае сбито 17 беспилотников, в Московской и Ярославской — по четыре, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два, в Ростовской и Орловской — по одному, — сообщает Минобороны РФ.

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