В Красноярск приехала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина

Она стала участницей региональной образовательной программы всемирного фестиваля молодежи, в частности, фестиваля «Действуй!». Он проходит сегодня в СФУ.

С участниками форума, а это около 500 слушателей, Светлана Хоркина обсудит ситуацию в мировом спорте после отстранения российских спортсменов от крупных соревнований. Также разговор пойдет о будущих Всемирных Играх Дружбы, которые пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге.

Отметим, в Красноярск в рамках программы приехала делегация из 40 студентов из Турции, Испании, Панамы, Ирана, Танзании, Аргентины, Кении. Региональная программа в рамках Всемирного фестиваля молодежи проходит 10...17 марта в разных городах. В качестве лекторов выступят Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО, Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, актёры театра и кино Валерия Ланская и Алексей Чадов, главы регионов, лидеры молодёжной политики.

Напомним, Светлана Хоркина посещала Красноярск в феврале. Тогда она стала почетным гостем Всероссийской спартакиады сильнейших и сегодня в «Кристалл арене» дала старт соревнованиям по керлингу.

Справка Светлана Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Также она является лектором российского общества «Знание». Читайте также: