Итоги третьего дня голосования на выборах президента РФ в Красноярске
По предварительной оценке Крайизбиркома, за три дня выборов проголосовали больше двух третей избирателей.
В Красноярском крае завершились выборы президента РФ. Избирательные участки закрылись в 20:00 и комиссии приступили к подсчету голосов. В итоге к 01:00 18 марта было обработано 96,5% протоколов УИК.
Как голосовали в крае
По предварительным данным Крайизбиркома, явка на выборах президента РФ в регионе составила 77,3%. В числе лидеров — Идринский (97,4%), Краснотуранский (93,41%) и Северо-Енисейский (92,24%) районы. Самый низкий показатель — в Канске (58,98%).
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Даванков Владислав («Новые люди») — 5,47%
- Путин Владимир (самовыдвижение) — 84,12%
- Слуцкий Леонид (ЛДПР) — 3,99%
- Харитонов Николай (КПРФ) — 4,35%
После обработки всех протоколов территориальных избирательных комиссий, ориентировочно 19 марта, состоится заседание Избирательной комиссии края, на котором будет принято решение об установлении итогов голосования на территории края», — рассказали в Крайизбиркоме.
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По словам Алексея Подушкина, председателя избиркома Красноярского края, за ходом выборов в территории следило около 5 тыс. наблюдателей от самих кандидатов, политических партий и общественных движений.
Были среди них и иностранные — из Беларуси, Бенина, Индонезии, Камеруна, Киргизии, Мальдивской Республики, Мозамбика, Непала, США и Турции.
В целом, по словам Подушкина, выборы в крае прошли в штатном режиме.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано», — сказал он.
Широка страна...
Закончилось голосование и в других территориях РФ. Последними — в 21:00 по Москве — закрылись участки в Калининградской области. К этому моменту проголосовало 66,09% избирателей этого региона.
В целом по РФ явка на выборы президента страны составила 74,2%.
Активнее всего свою позицию выражали жители Чечни (96,46%), Кузбасса (94,25%) и Тывы (94,05%).
Меньше всего проголосовавших в Алтайском крае (51,65%), Томской области (53,48%) и Карелии (54,56%).
На момент публикации новости было обработано 96,2% протоколов УИК. Среди кандидатов на пост президента РФ по стране лидирует Владимир Путин (87,34%).
За ним идет Николай Харитонов (4,29%).
Далее Владислав Даванков (3,83%) и Леонид Слуцкий (3,15%).
Окончательные итоги ЦИК объявит не позднее 28 марта 2024.
DDoS-атаки и чернила
По данным МВД РФ, за три дня голосования отмечено 52 попытки пронести на избирательные участки красящие вещества. В частности, зеленку или чернила. По этим фактам возбуждено 33 уголовных дела.
Также злоумышленники стремились помешать электронному голосованию. Так, с его начала было заблокировано около 280 тыс. атак на ресурсы ДЭГ. Самая серьезная была 15 марта 2024, когда при плановой загрузке системы в 3 тыс. транзакций в секунду, их было 2,5 млн. На то, чтобы стабилизировать программу, понадобилось около часа.
Ракеты и беспилотники
В последний день выборов обстрелы приграничной зоны РФ продолжились. Был атакован Белгород — 11 человек ранены, один погиб. Всего за день было уничтожено 11 беспилотников и еще два ближе к ночи. Также по области нанасен удар реактивными снарядами РСЗО «Вампир». Всего их было выпущено девять. Все они уничтожены в воздухе, — сообщает Минобороны.
Были попытки проникнуть средствами БпЛА и в другие регионы. Например, Московскую, Калужскую, Орловскую, Ростовскую, Ярославскую, Курскую области и Краснодарский край.
Эксперты полагают, что с окончанием выборов интенсивность подобных атак снизится.
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