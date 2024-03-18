МТС оцифровала образовательный процесс музея имени В.И. Сурикова в Красноярске
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова подключили к отечественной онлайн-платформе коммуникаций МТС Линк. С помощью цифрового решения можно будет проводить онлайн-лекции и семинары.
Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных форматов офлайн-лекториев. Также люди, желающие развиваться в сфере искусства, могут дистанционно пройти образовательный курс и по его итогам с помощью платформы МТС Линк презентовать свои исследовательские работы. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров.
Фото музея им. В.И. Сурикова
Художественный музей имени В.И. Сурикова – один из крупнейших художественных музеев Сибири. Его собрание насчитывает более 15 тысяч экспонатов, которые объединяют ценителей самых разных форм искусства. Музей на постоянной основе реализует образовательные и культурные проекты и мероприятия, в частности лекции и мастер-классы на тему искусства и культуры, которые дублируются дистанционно.
«Сервис МТС Линк уже зарекомендовал себя как удобная платформа для вузов, а теперь расширить свои возможности и модернизировать учебный процесс смогут специалисты музейной сферы. Современный образовательный процесс все чаще использует гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и оффлайн-занятия. С помощью современных технологий и возможностей сервиса, лекторы могут обеспечивать одинаковую вовлеченность обучающихся - и тех, кто присутствует непосредственно на мастер-классе или лекции, и тех, кто занимается удаленно», — рассказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.
Фото музея им. В.И. Сурикова
«Сервис МТС Линк помогает нам соответствовать современным стандартам образования, например, мы можем расширить географию обучения за счет того, что к нам присоединяются дистанционно любители искусства из городов Красноярского края и других регионов. Кроме этого, для нас особенно важно использовать российские решения, поскольку мы придерживаемся высоких стандартов безопасности. Уверена, благодаря отечественным цифровым технологиям наш образовательный процесс выйдет на новый уровень», — отметила Анастасия Кистова, директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.
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