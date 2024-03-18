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МТС оцифровала образовательный процесс музея имени В.И. Сурикова в Красноярске

МТС оцифровала образовательный процесс музея имени В.И. Сурикова в Красноярске
Иллюстрация: Фото музея им. В.И. Сурикова

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова подключили к отечественной онлайн-платформе коммуникаций МТС Линк. С помощью цифрового решения можно будет проводить онлайн-лекции и семинары.

#НОВОСТИ

Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных форматов офлайн-лекториев. Также люди, желающие развиваться в сфере искусства, могут дистанционно пройти образовательный курс и по его итогам с помощью платформы МТС Линк презентовать свои исследовательские работы. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров.

МТС оцифровала образовательный процесс музея имени В.И. Сурикова в Красноярске 1

Фото музея им. В.И. Сурикова

Художественный музей имени В.И. Сурикова один из крупнейших художественных музеев Сибири. Его собрание насчитывает более 15 тысяч экспонатов, которые объединяют ценителей самых разных форм искусства. Музей на постоянной основе реализует образовательные и культурные проекты и мероприятия, в частности лекции и мастер-классы на тему искусства и культуры, которые дублируются дистанционно.

«Сервис МТС Линк уже зарекомендовал себя как удобная платформа для вузов, а теперь расширить свои возможности и модернизировать учебный процесс смогут специалисты музейной сферы. Современный образовательный процесс все чаще использует гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и оффлайн-занятия. С помощью современных технологий и возможностей сервиса, лекторы могут обеспечивать одинаковую вовлеченность обучающихся - и тех, кто присутствует непосредственно на мастер-классе или лекции, и тех, кто занимается удаленно», — рассказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае. 

МТС оцифровала образовательный процесс музея имени В.И. Сурикова в Красноярске 2

Фото музея им. В.И. Сурикова

«Сервис МТС Линк помогает нам соответствовать современным стандартам образования, например, мы можем расширить географию обучения за счет того, что к нам присоединяются дистанционно любители искусства из городов Красноярского края и других регионов. Кроме этого, для нас особенно важно использовать российские решения, поскольку мы придерживаемся  высоких стандартов безопасности. Уверена, благодаря отечественным цифровым технологиям наш образовательный процесс выйдет на новый уровень», — отметила Анастасия Кистова, директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

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Автор: Александр Вознесенский
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