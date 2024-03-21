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Александр Речицкий пообещал коллапс на дорогах

Александр Речицкий пообещал коллапс на дорогах
Иллюстрация: МВД

Руководитель МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сделал несколько громких заявление во время выступления перед депутатами Заксобрания Красноярского края.

#НОВОСТИ

Тема пробок и строительства новых дорог — стала одной из наиболее цитируемых.

Если ничего с этим не делать, то при нынешнем темпе развития Красноярска скоро передвигаться комфортно горожане смогут только ночью», — считает руководитель полиции края.

Александр Речицкий видит выход в строительстве новых дорог и развязок. По его мнению, в первую очередь нужно построить 2 новые автодороги:

  • от Телевизорной до Тотмина
  • от Северного шоссе до Пограничников через Башиловскую

Также прозвучало предложение увеличить три участка проезжей части:

  • проспект Свободный — от Телевизорной до Биатлонной
  • Свердловская — от Колхозной до границы города
  • Стасовой — от Чернышёва до Плодово-Ягодной станции

Плюс полицейский советует пять новых транспортных развязок:

  • двухуровневые на пересечении Брянской и 2-й Брянской, на Предмостной площади
  • развязки типа «прокол» — на пересечениях  Авиаторов и Молокова, Авиаторов и Алексеева, Авиаторов и 9 Мая.

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Автор: Петр Савельев
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