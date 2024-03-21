Александр Речицкий пообещал коллапс на дорогах

Руководитель МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сделал несколько громких заявление во время выступления перед депутатами Заксобрания Красноярского края.

Тема пробок и строительства новых дорог — стала одной из наиболее цитируемых.

Если ничего с этим не делать, то при нынешнем темпе развития Красноярска скоро передвигаться комфортно горожане смогут только ночью», — считает руководитель полиции края.

Александр Речицкий видит выход в строительстве новых дорог и развязок. По его мнению, в первую очередь нужно построить 2 новые автодороги:

от Телевизорной до Тотмина

от Северного шоссе до Пограничников через Башиловскую

Также прозвучало предложение увеличить три участка проезжей части:

проспект Свободный — от Телевизорной до Биатлонной

Свердловская — от Колхозной до границы города

Стасовой — от Чернышёва до Плодово-Ягодной станции

Плюс полицейский советует пять новых транспортных развязок: