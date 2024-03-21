Александр Речицкий пообещал коллапс на дорогах
Руководитель МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сделал несколько громких заявление во время выступления перед депутатами Заксобрания Красноярского края.
Тема пробок и строительства новых дорог — стала одной из наиболее цитируемых.
Если ничего с этим не делать, то при нынешнем темпе развития Красноярска скоро передвигаться комфортно горожане смогут только ночью», — считает руководитель полиции края.
Александр Речицкий видит выход в строительстве новых дорог и развязок. По его мнению, в первую очередь нужно построить 2 новые автодороги:
- от Телевизорной до Тотмина
- от Северного шоссе до Пограничников через Башиловскую
Также прозвучало предложение увеличить три участка проезжей части:
- проспект Свободный — от Телевизорной до Биатлонной
- Свердловская — от Колхозной до границы города
- Стасовой — от Чернышёва до Плодово-Ягодной станции
Плюс полицейский советует пять новых транспортных развязок:
- двухуровневые на пересечении Брянской и 2-й Брянской, на Предмостной площади
- развязки типа «прокол» — на пересечениях Авиаторов и Молокова, Авиаторов и Алексеева, Авиаторов и 9 Мая.
Читайте по теме:
-
Количество преступлений в IT-cфере в Красноярском крае выросло на 40%
В полиции фиксируют рост преступлений в сфере IT и связанных с хищением денег с банковских счетов. Об этом на сессии Заксобрания рассказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю.
21.03.2024
Новости ДК
Красноярск
-
Красноярский край оказался лидером по росту преступности в Сибири
В большинстве регионов округа количество зарегистрированных преступлений за год снизилось, но в трех, включая край, выросло.
26.01.2024
Новости ДК
Красноярск
-
Кибермошенники за год украли у красноярцев более полутора миллиардов рублей
По данным полиции, каждое четвертое преступление в регионе приходится на эту сферу.17.03.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае назначили главного борца с коррупцией
Начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления назначен полковник полиции Андрей Бескоровайный.06.03.2023Новости ДККрасноярск