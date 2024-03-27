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С 29 марта закроют автозимник на Красноярском водохранилище

С 29 марта закроют автозимник на Красноярском водохранилище
Иллюстрация: Сергей Егоров

Об этом в социальных сетях сообщил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

#НОВОСТИ
Сергей Егоров уточнил, что специализированные службы продолжат патрулировать места возможного выхода людей и съезда автотранспорта на лед. Нарушителям грозит штраф.
 
Переправу закрывали в течение зимы во время перепадов температур. Проехать по официальной переправе могли только жители поселков Хмельники и Бахта и посетители ближайших баз отдыха.
 
Теперь настала пора закрыть переправу уже окончательно до следующего сезона», — отметил Сергей Егоров. 
 
Он также уточнил, что с выходных будет запрещен не только выезд, но и выход на лед акватории Красноярского моря.
 
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Автор: Петр Савельев
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