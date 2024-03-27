С 29 марта закроют автозимник на Красноярском водохранилище

Об этом в социальных сетях сообщил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

Сергей Егоров уточнил, что специализированные службы продолжат патрулировать места возможного выхода людей и съезда автотранспорта на лед. Нарушителям грозит штраф.

Переправу закрывали в течение зимы во время перепадов температур. Проехать по официальной переправе могли только жители поселков Хмельники и Бахта и посетители ближайших баз отдыха.

Теперь настала пора закрыть переправу уже окончательно до следующего сезона», — отметил Сергей Егоров.

Он также уточнил, что с выходных будет запрещен не только выезд, но и выход на лед акватории Красноярского моря.

Читайте также:

Реализовать проект планируется к 2024. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений.

На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта

Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.