С 29 марта закроют автозимник на Красноярском водохранилище
Об этом в социальных сетях сообщил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.
Сергей Егоров уточнил, что специализированные службы продолжат патрулировать места возможного выхода людей и съезда автотранспорта на лед. Нарушителям грозит штраф.
Переправу закрывали в течение зимы во время перепадов температур. Проехать по официальной переправе могли только жители поселков Хмельники и Бахта и посетители ближайших баз отдыха.
Теперь настала пора закрыть переправу уже окончательно до следующего сезона», — отметил Сергей Егоров.
Он также уточнил, что с выходных будет запрещен не только выезд, но и выход на лед акватории Красноярского моря.
Читайте также:
Реализовать проект планируется к 2024. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений.
На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.
-
Александр Речицкий пообещал коллапс на дорогах
Руководитель МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сделал несколько громких заявление во время выступления перед депутатами Заксобрания Красноярского края.
-
В Красноярске открыли развязку на Северном Шоссе
Магистраль, которая соединила Авиаторов и Солонцы-2, открыли для автомобилистов накануне. Об этом сообщил журналистам Владислав Логинов, мэр.