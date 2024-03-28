«Дело о черном снеге»: в Ачинске проводят проверку из-за экологической ситуации

Уголовное дело о нарушении правил выброса загрязняющих веществ возбудили ачинские полицейские, сообщается в Telegram-канале МВД региона. В полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В январе люди жаловались на выпавший черный снег, публикации об этом появились в СМИ. На экологическую ситуацию обратили внимание полицейские и организовали проверку по факту выбросов.

В результате полученного акта выездного обследования министерства экологии Красноярского края зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — сообщает Telegram-канал «МВД 24».

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев.

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