«Дело о черном снеге»: в Ачинске проводят проверку из-за экологической ситуации
Уголовное дело о нарушении правил выброса загрязняющих веществ возбудили ачинские полицейские, сообщается в Telegram-канале МВД региона. В полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению.
В январе люди жаловались на выпавший черный снег, публикации об этом появились в СМИ. На экологическую ситуацию обратили внимание полицейские и организовали проверку по факту выбросов.
В результате полученного акта выездного обследования министерства экологии Красноярского края зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — сообщает Telegram-канал «МВД 24».
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев.
Читайте также:
-
Загрязнение воздуха в Красноярске планируют снизить на 8% в ближайшие два года
Добиться этого хотят заменой печного отопления в частном секторе, закрытием еще нескольких котельных и модернизацией предприятий.27.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Котюковым
Александр Новак, вице-премьер РФ, провел рабочую встречу с Михаилом Котюковым, губернатором Красноярского края.22.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Полный газ? Что думают красноярские экологи и политики о перспективах газификации города
Тема газификации Красноярского края прозвучала в послании президента РФ. Правда, к 2030. Поговорили с известными красноярцами о том, не означает ли это, что сроки снова откладываются.22.03.2024Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске закроют последние экологически опасные котельные
Все они расположены в Октябрьском районе города. Дома, питавшиеся от них, переключат на ТЭЦ-2.22.03.2024Новости ДККрасноярск