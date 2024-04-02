Управлению молодежной политики Красноярска назначили нового руководителя

До этого она занимала должность заместителя главы ведомства.

Руководство управлением молодежной политики Красноярска поручено Веронике Клоберданц. Подтверждающих это документов на сайте мэрии не опубликовано, но, как утверждают Gornovosti, соответствующее распоряжение главой города уже подписано.

На фото: Вероника Клоберданц; Источник: Вероника Клоберданц/vk.com

В должность Клоберданц вступила 1 апреля 2024. До этого она занимала пост заместителя руководителя того же управления. Сейчас на сайте администрации Красноярска Клоберданц значится, как исполняющий обязанности главы ведомства.

По образованию Вероника Клоберданц — социальный работник. Она окончила Красноярский педуниверситет в 2012. Однако молодежной политикой занялась двумя годами ранее, когда пришла на практику в «Молодежный центр Октябрьского района» (сейчас это «Молодежный центр «Свое дело»).

Первую должность в мэрии Клоберданц получила в 2014, став ведущим специалистом управления молодежной политики Красноярска.

Добавим, что прежний руководитель управления молодежной политики Красноярска — Арина Константинова — уволилась по собственному желанию в конце декабря 2023.

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