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Управлению молодежной политики Красноярска назначили нового руководителя

Управление молодежной политики Красноярска
Управление молодежной политики Красноярска. Иллюстрация: Яндекс.Карты

До этого она занимала должность заместителя главы ведомства.

#НОВОСТИ

Руководство управлением молодежной политики Красноярска поручено Веронике Клоберданц. Подтверждающих это документов на сайте мэрии не опубликовано, но, как утверждают Gornovosti, соответствующее распоряжение главой города уже подписано.

Управлению молодежной политики Красноярска назначили нового руководителя 1
На фото: Вероника Клоберданц; Источник: Вероника Клоберданц/vk.com

В должность Клоберданц вступила 1 апреля 2024. До этого она занимала пост заместителя руководителя того же управления. Сейчас на сайте администрации Красноярска Клоберданц значится, как исполняющий обязанности главы ведомства.

По образованию Вероника Клоберданц — социальный работник. Она окончила Красноярский педуниверситет в 2012. Однако молодежной политикой занялась двумя годами ранее, когда пришла на практику в «Молодежный центр Октябрьского района» (сейчас это «Молодежный центр «Свое дело»).

Первую должность в мэрии Клоберданц получила в 2014, став ведущим специалистом управления молодежной политики Красноярска.

Добавим, что прежний руководитель управления молодежной политики Красноярска — Арина Константинова — уволилась по собственному желанию в конце декабря 2023.

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Автор: Петр Савельев
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