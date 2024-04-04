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Министрам финансов и промышленности Красноярского края назначили новых замов

Министрам финансов и промышленности Красноярского края назначили новых замов
Автор фото: Владимир Корецкий. Иллюстрация: Яндекс.Карты

В правительстве региона произошли кадровые изменения. Помимо замминистров были назначены новые главы двух управлений.

#НОВОСТИ

Министру промышленности и торговли Красноярского края назначили нового заместителя. Им стала Ирина Панина. Информация об этом опубликована на сайте правительства региона. Контракт с ней подписан на три года.

Также новый зам появился и у министра финансов края. Ранее этот пост занимала Татьяна Мыкало, но она ушла на пенсию. Теперь должность, также на три года, перейдет к Павлу Кирсанову.

Помимо этого были назначены новые руководители управления документационного оборота правительства края и его юридического управления. Первый пост заняла Елена Швецова, второй — Елена Кулакова.

Все соответствующие распоряжения подписаны и вступили в силу.

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Автор: Петр Савельев
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