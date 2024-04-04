Сельхозпроизводителям Красноярского края раздадут гранты на развитие агротуризма
С 27 апреля стартует прием заявок на конкурс грантов «Агротуризм». Заявки будут принимать до 24 мая. Лучшие проекты получат финансирование в 2025.
Сумма господдержки варьирует от 3 до 10 млн рублей в зависимости от размера вложений в проект самого конкурсанта. Деньги можно направить на покупку, строительство, модернизацию или реконструкцию помещений для размещения туристов, объектов развлечения и проката, их подключение к инженерным сетям, на приобретение туристского инвентаря и снаряжения, мебели и оборудования для оснащения объектов в сельском туризме, техники и спецтранспорта, благоустройство территории.
Условия для получения гранта:
- это должно быть малое предприятие или микропредприятие;
- наличие регистрации и работа в сельской местности или на территории сельской агломерации,
- желание вести деятельность по проекту в течение срока его реализации, то есть минимум пять лет, и достичь заявленных показателей.
К заявке нужно приложить видео-презентацию проекта и представить там материально-техническую базу, письмо с рекомендациями за подписью руководителя муниципального образования, информацию о наличии или отсутствии инженерной инфраструктуры для подключения объектов.
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