Лена Попенко: что такое аскеза и как ее «держать»?

Про аскезу многие наверняка слышали, но что означает это слово, не слишком хорошо представляют. Так что такое аскеза — самодисциплина или способ управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров?

Аскезу как правило «держат» — отказываются от какой-то дурной привычки, или, наоборот, внедряют хорошую. В ответ надеются получить некое благо. А вот кто это самое благо должен обеспечить и на чем основан метод аскезы? Что получает человек, кроме очевидной пользы, например, от отказа от курения и укрепления силы воли и характера? Разбираемся с экспертом DK.RU — Еленой Попенко, коучем-сексологом, йогатерапевтом, преподавателем тантрики и женских сексуальных практик. Елена также известна как блогер, ведет Telegram-канал

Я сама соблюдаю множество аскез. Не ем мясо, не пью алкоголь, не курю, голодаю, не ем сахар и шоколад, медитирую и практикую каждое утро. Или это не аскеза, а образ жизни?

Когда-то я была шоколадным наркоманом. Могла поздно вечером пойти за шоколадкой в супермаркет. Или 5 дней в Брюгге есть только крафтовый дорогой бельгийский шоколад.

Первая моя аскеза была, наверное, самой сложной — отказаться от шоколада на 30 дней. Получилось! А еще я увидела, как сильно меняется качества кожи, ведь сахар разрушает коллаген.

Так гордилась собой, что решила продлить до 50 дней. Но на такое ограничение что-то должно мотивировать. Придумала, что за 50 дней без шоколада подарю себе салатовые лабутены за 50 тысяч. Безумно красивые, лимитированная коллекция. Я так сильно хотела их, что прием сработал — выдержала аскезу, купила туфли. Жизнь без шоколада так понравилась, что я решила сделать аскезу бессрочной, и четыре года ее выдерживала, а заодно отказалась от сахара. Туфли до сих пор со мной, стоят, красивые, светятся: «Ты можешь, ты уже смогла! Ты сила и красота!».

В целом тема аскез стала очень популярной в пандемию, когда у многих людей появилось время посмотреть внутрь себя.

Не буду углубляться в тему того, что любая аскеза, как ограничение и выполнение обязательств перед собой, расширяет сознание и интуицию. Дело в том, что аскеза — мощная древняя практика, связанная с йогой. Но говорить открыто обо всем этом — расширении сознания, и прочем, — не принято. Мы ведь не в Индии и не в Тибете живем, в келье или пещере.

Зачем современному человеку аскезы, если в монастырь он не собирается, да и сверхспособности не признает? Чтобы перенаправить энергию на что-то важное, чего хочется, но пока этого нет. Не получается, не хватает энергии. А силы как раз и уходят на привычки. Курить, пить алкоголь, ругаться матом, есть мясо, сплетничать, зависать бессмысленно в соцсетях, — все эти действия отнимают очень много энергии.

Если человек осознанно направляет фокус внимания на что-то ценное, появляются силы создать новое. Каждый раз, отказываясь от кофе, например, вспоминаю, ради чего выбираю его не пить. Таким образом сосредоточенность на цели делает меня устойчивее.

Важно, чтобы был момент осознанного преодоления, иначе не сработает.

Аскеза может быть разной. Когда берешь обязательство что-то исключить из жизни, или наоборот, что-то новое внедрить. Важно, чтобы цель, ради которой решаешься на аскезу, была действительно серьезной. Например, очень люблю кофе, жить не могу без утренней чашки. Но цель настолько важна, что готова отказаться от этого. Нужно быть готовым к моральным сложностям и торгу. Нужно прожить сиюминутные терзания ради чего-то большего — здоровья, восстановления отношений и т.д. Я настаиваю на своем выборе по-взрослому, готова к сознательным ограничениям и сложностям. Неокортекс побеждает рептильный мозг, который выбирает простой путь, а я расту.

Пообещайте себе дорогой подарок, если выполните аскезу.

Идеально рассказать о своей решимости отказаться от чего-то публично, в соцсетях. Можно периодически докладывать подписчикам, как проходит, какие мысли и эмоции проживаете, почему хочется бросить. Так человек знакомится с собой настоящим. Со дна души нередко поднимается много мутного, нездорового, — это все неплохо обсудить с психологом и вычистить внутреннее пространство.

Парадокс: чем больше преодолеваю сопротивления во время аскезы, тем больше внутренних резервов открывается, тем больше сил. Целей удается достигать буквально магическим образом.

А бонусом человек получает новые крутые привычки. Например, молиться на рассвете или тренироваться каждый день, покупать цветы раз в неделю. И вот через 100 дней в зеркале другой человек — стройный, с открытой улыбкой и ясными глазами!

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