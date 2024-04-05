Мошенники создали фейковый аккаунт министра спорта Красноярского края

Они приходят знакомым министра и работникам спортивной сферы.

Если это действительно я, то у вас вверху экрана не будет появляться окошко: «заблокировать/добавить". Ведь наверняка мой номер уже добавлен в ваши контакты. Да и тон моих сообщений вы, я уверен, знаете и в случае странностей как минимум просто позвоните на мой номер, — написал Денис Петровский.