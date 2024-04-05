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Мошенники создали фейковый аккаунт министра спорта Красноярского края

Мошенники создали фейковый аккаунт министра спорта Красноярского края
Иллюстрация: Соцсети Дениса Петровского

Денис Петровский, министр спорта Красноярского края, сообщил в соцсетях, что мошенники создали аккаунт от его имени и пишут сообщения.

#НОВОСТИ
Они приходят знакомым министра и работникам спортивной сферы.  
Если это действительно я, то у вас вверху экрана не будет появляться окошко: «заблокировать/добавить".  Ведь наверняка мой номер уже добавлен в ваши контакты. Да и тон моих сообщений вы, я уверен, знаете и в случае странностей как минимум просто позвоните на мой номер, — написал Денис Петровский. 
Ранее на мошенников жаловались спикер ЗС Алексей Додатко (мошенники представлялись его именем и пытались вымогать у красноярцев деньги), мэр Дивногорска Сергей Егоров и первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. В каждом случае были возбуждены уголовные дела.
 
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Автор: Петр Савельев
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