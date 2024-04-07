«La Перцы» на Мира — Bellini вновь запускает легендарный проект
Ресторанный холдинг сделал себе и горожанам подарок к 20-летию компании. Вновь, после паузы, открылись обновленные «Перцы» на Мира.
В компании приурочили это открытие к празднованию 20-летия.
В этом апреле сошлось всё самое важное: запуск обновлённых «Перцев» и 20-летие Bellini Gastronomic Ecosystem», — комментируют в Bellini.
Напомним, первый пицца-паста бар «Перцы» на Мира открылся в 2006. Именно тогда Красноярск влюбился в итальянскую кухню, попробовав «тоненькую» пиццу и пасту альденте, вместо толстых лепешек с колбасой и переваренных макарон, которые назывались у нас итальянскими именами.
Спустя 18 лет компания обновила визуальный облик первых «Перцев». Специально к своему открытию и 20-летию Bellini заведение запустило RETRO SPECIAL — меню с самыми хитовыми блюдами за всё время существования «Перцев».
Наша команда придала им более совершенное и обновлённое прочтение — таким образом хотим выразить наше стремление идти в ногу со временем, при этом оставаясь тем самым любимым рестораном», — отмечают в компании.
Обновленные «La Перцы» со специальным ретро-меню начинают работу 8 апреля.
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