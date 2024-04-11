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В России истекает срок действия ипотеки с господдержкой

В России истекает срок действия ипотеки с господдержкой
Иллюстрация: СМ.СИТИ

С 1 июля 2024 истекает срок действия двух программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. Первую программу продлят, а вторую, как предполагают эксперты, нет.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ
Аналитики отмечают, что тем, кто находится в поиске нового жилья стоит поторопиться, чтобы успеть выгодно приобрести недвижимость. Напомним условия, которые действуют по программе ипотеки с господдержкой: процентная ставка — 8%, первоначальный взнос — от 30%, сумма кредита — до 6 млн рублей. 
 
Мы решили сравнить сумму ежемесячного платежа при базовых условиях ипотеки. Расчеты брали через «Домклик». На квартиру стоимостью 6 млн рублей при первоначальном взносе 30% и сроке 30 лет стандартная ставка будет 18,5% годовых c ежемесячным платежом 65 992 рубля. При льготной ипотеке с господдержкой с теми же условиями — ставка 8% и размер ежемесячного платежа 30 774 рубля.
 
Сейчас на рынке новостроек Красноярска много предложений квартир, которые можно купить по льготной ипотеке. К примеру, строительная группа СМ.СИТИ сейчас строит 7 жилых комплексов в разных районах города. Это «Белые кварталы» на Свободном и Спандаряна, сити-кварталы «Октябрьский», на Взлетной, Кецховели, сити-районы «Южный берег» и «Новый Академгородок». 
 
Особенность предложения СМ.СИТИ — большой выбор семейных трехкомнатных квартир классической планировки. Стоимость трешек стартует от 9 млн рублей. Посмотреть планировки и забронировать жилье можно на сайте или в мобильном приложении СМ.СИТИ.
 
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Автор: Петр Савельев
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