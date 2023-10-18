СМ.СИТИ приступает к строительству нового жилого района в Красноярске

Строительная группа «СМ.СИТИ» объявила о начале строительства и старте продаж в новом проекте — сити-квартале на Взлётной.

Его построят в районе гостиницы Hilton Красноярск, со стороны ул. Взлетная. Район хорошо развит в плане транспортной инфраструктуры. В перспективе в шаговой доступности появится станция «Взлетная» метротрамвая.

В новом жилом комплексе проектом предусмотрены 13 секций разной этажности — от 9 до 16 этажей. Наружные стены дома будут кирпичными, их сделают по технологии «теплой стены» толщиной 770 мм. Всего в доме предусмотрят 522 квартиры общей площадью более 34 тыс. кв. м.

Почти половина квартир (242) будут 2-комнатными площадью от 58 до 70 кв. м. Площадь однокомнатных квартир составит 40-47 кв. м, а 3-комнатных квартир — от 78 до 123 кв. м. На первых этажах будет 27 помещений под магазины и офисы. Также проектом предусмотрена подземная парковка на 265 мест, 37 кладовок для хранения площадью от 4 до 7 кв. м.

В проекте фасада предусмотрены места для кондиционеров, которые не нарушат архитектурный облик здания. В доме будет отдельный парадный вход со службой администрирования и охраны. Двор будет закрытым с ландшафтным благоустройством с ковровыми посадками, зеленая лужайка для игр, разноуровневое освещение, экологичные детские комплексы и спортивные площадки.

Сити-квартал будет подключен к цифровой экосистеме СМ.СИТИ. Для жителей через мобильное приложение будут доступны сервисы управляющей компании, элементы умного ЖК, такие как удаленный доступ на территорию и подъезды, видеонаблюдение, показания приборов учета, элементы умной квартиры – система защиты от протечки, оповещении о движении, база для индивидуального расширения функций умной квартиры. С 2023 года это стало неотъемлемой частью всех новых жилых комплексов компании.

Стоимость 1-комнатных квартир в новом жилом комплексе СМ.СИТИ стартует от 6,4 млн рублей, 2-комнатные квартиры будут стоить от 8,5 млн рублей, 3-комнатные — от 11,4 млн рублей. Как и во всех проектов СМ.СИТИ квартиры сити-квартале на Взлетной можно приобрести в ипотеку по льготной ставке, субсидированной правительством РФ.

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