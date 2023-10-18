СМ.СИТИ приступает к строительству нового жилого района в Красноярске
Строительная группа «СМ.СИТИ» объявила о начале строительства и старте продаж в новом проекте — сити-квартале на Взлётной.
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Группа СМ.СИТИ запустила приемку квартир с помощью мобильного приложения
Этой осенью строительная группа СМ.СИТИ вводит в эксплуатацию два дома – в сити-районах Новый Академгородок и Южный Берег. В течение 2 месяцев строителям необходимо передать владельцам 850 квартир.
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Премьера документального фильма о музыкальном наследии Сибири пройдет в Красноярске
Ленту о колорите сибирского звучания «Музыка Сибири» покажут еще раз 11 сентября. Вход на повторный показ премьеры свободный, но понадобится получить пригласительный.
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«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России
«Сити-квартал Кецховели» возводит строительная группа СМ.СИТИ. Жилой комплекс включили в число лучших проектов по итогам летнего федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2023.
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Дискоклуб «ДК»: Строительство 3.0
Что сегодня определяет ценовую политику на рынке недвижимости и какие форматы жилья интересны покупателю — об этом эксперты говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».
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СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае
Портал ЕРЗ.РФ назвал застройщиков-лидеров по объему текущего строительства. Строительная группа СМ.СИТИ на начало второго полугодия сохранила 1-е место среди застройщиков региона по этому показателю.