В красноярском Новом Академгородке открылся променад

Он проходит со стороны Енисея и с него видна не только река, но Столбы.

В Октябрьский районе Красноярска завершилось обустройство променада, сообщили в пресс-службе строительной компании СМ.СИТИ, которая и занималась пространством.

Променад является частью Академ-парка, который застройщик начал разбивать весной этого года в Новом Академгородке. Проходит он вдоль недавно сданного дома по берегу Енисея, с которого видно не только реку, но правбережье — со Столбами и фан-парком «Бобровый лог».

Помимо собственно прогулочной зоны здесь установлена барная стойка для отдыха, качели и вертикальные шезлонги.

Строительство Академ-парка продолжится в следующем году. Работы по благоустройству будут вестись несколько лет по мере ввода в эксплуатацию жилых домов района. Каким будет парк в итоге DK.RU рассказывал здесь.

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