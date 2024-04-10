Индекс Telegram: на какой строчке медиарейтинга оказался Михаил Котюков

Составлен медиарейтинг глав региона по итогам марта 2024. Михаил Котюков занимает неплохие позиции.

Telegram-агентство «Телестрим» совместно с аналитическим центром «Г.У.Р.У.» представили свежее исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram по итогам марта».

Проанализированы коли количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные Telegram-аккаунты губернаторов.

Михаил Котюков оказался на 26-м месте, набрав 3 314 упоминаний. В его активе рабочая встреча с вице-премьером Новаком, главной темой которой стала газификация региона; посещение Военного учебного центра Сибирского федерального университета. На выборах президента Котюков поддержал «семейный тренд», придя на избирательный участок вместе с дочерью.

Среди ТОП телеграм-каналов, упоминавших губернатора Михаила Котюкова: СОЛОВЬЕВ, BRIEF, Политджойстик, Сибиряк, СМП.

Персональный аккаунт губернатора красноярского края занял 15 место в федеральном ТОПе по числу подписчиков. Сейчас их более 53 тыс.

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