Никита Михалков посетил родовое гнездо в Красноярске

Никита Михалков, режиссер, общественный деятель посетил музей-усадьбу Сурикова во время гастролей в Красноярске.

Г-на Михалкова сопровождали коллеги по спектаклю «12» — постановка была показана на сцене театра оперы и балета.

Внимательно изучив экспозицию, режиссер поделился детскими воспоминаниями и собственным пониманием полотен Сурикова.

Никита Михалков напротив автопортрета прадеда

Напомним, Никита Михалков — правнук Василия Сурикова. Дочь художника Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского — деда Михалкова.

Детство потомка великого художника прошло в Подмосковье, возле поселка Николина Гора. Именно здесь он и построил собственный особняк, который теперь является актуальным «родовым гнездом» режиссера с дворянскими корнями.

Усадьба семьи Михалковых в стиле позднего сталинского ампира

Снаружи особняк оформлен в классическом стиле, очень похожем на тот, в котором оформлялись поздние сталинские здания. В экстерьере присутствуют карнизы с лепниной, массивные колонны, высокие ступени, ведущие к пруду. Все это придает особняку сходство с дворянскими домами конца позапрошлого столетия.

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