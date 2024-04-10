Никита Михалков посетил родовое гнездо в Красноярске
Никита Михалков, режиссер, общественный деятель посетил музей-усадьбу Сурикова во время гастролей в Красноярске.
Г-на Михалкова сопровождали коллеги по спектаклю «12» — постановка была показана на сцене театра оперы и балета.
Внимательно изучив экспозицию, режиссер поделился детскими воспоминаниями и собственным пониманием полотен Сурикова.
Никита Михалков напротив автопортрета прадеда
Напомним, Никита Михалков — правнук Василия Сурикова. Дочь художника Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского — деда Михалкова.
Детство потомка великого художника прошло в Подмосковье, возле поселка Николина Гора. Именно здесь он и построил собственный особняк, который теперь является актуальным «родовым гнездом» режиссера с дворянскими корнями.
Усадьба семьи Михалковых в стиле позднего сталинского ампира
Снаружи особняк оформлен в классическом стиле, очень похожем на тот, в котором оформлялись поздние сталинские здания. В экстерьере присутствуют карнизы с лепниной, массивные колонны, высокие ступени, ведущие к пруду. Все это придает особняку сходство с дворянскими домами конца позапрошлого столетия.
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