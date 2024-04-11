Красноярску хотят обновить «парк» городских пальм за несколько бюджетных миллионов

Администрация города решила закупить новые деревья. Приобретение обойдется бюджету в несколько миллионов рублей.

Мэрия Красноярска планирует закупить новые пальмы, которые будут выставляться летом на улицах города. Об этом в своих соцсетях рассказал Семен Сендерский, депутат красноярского Горсовета.

По его словам, всего планируется приобрести за счет бюджета 141 дерево. Сколько это будет стоить, депутат не уточняет, ограничившись лишь формулировкой «несколько миллионов рублей».

Получить комментарии департамента горхозяйства Красноярска пока не удалось. Однако, как рассказал Сендерский DK.RU, покупка новых пальм предусмотрена весенней корректировкой бюджета города, которую внесли в Горсовет. Проходит она (покупка) по статье «Подготовка к 400-летию города Красноярска», на все мероприятия которой планируется потратить 103,4 млн рублей.

Необходимость приобретения новых пальм в документе объясняется тем, что нынешние были куплены более 20 лет назад и изрядно выросли, из-за чего процесс их транспортировки и обслуживания стал сложнее.

Экзотические деревья планируется заменить менее высокорослыми и более раскидистыми пальмами, которые привезут из южных районов России», — сказано в корректировке бюджета.

Что будет с теми, которые выведут из уличного оборота, пока не ясно.

О планах заменить старые пальмы новыми Владислав Логинов, мэр Красноярска, говорил еще весной прошлого года. Однако ни сроков, ни объемов обновления, ни стоимости его тогда не называлось.

Добавим, что корректировку бюджета Горсовет пока не принял. Соответственно, и покупка пальм еще не согласована.

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