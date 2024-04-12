Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024

Учимся чувствовать искусство и себя, соединяем театр и высокую моду, вдохновляемся молодой графикой, бродим по сказочным выставкам — лучшие культурные планы на неделю в афише DK.RU.

13 апреля, суббота

Понимать искусство можно и нужно не только силами интеллекта и эрудиции — не менее важно воспринимать его на эмоциональном уровне. Да-да, эмпатия требуется и для того, чтобы сопереживать героям и авторам. Но в некоторых случаях нам сложно не то что «подключиться» к какому-либо произведению, но и выразить свои чувства за пределами искусства. Разобраться с эмоциональным интеллектом и способами его развития можно попробовать на лекции «Рационально об эмоциональном: вклад эмпатии и эмоционального интеллекта в уровень качества жизни». Ее проведет Иван Елфимов, практикующий психолог, которого пригласили в гости в музейный центр «Площадь Мира». Лекция — часть публичной программы, которую разработали к выставке «Пространство человеческого». Чтобы закрепить материал, можно начать как раз с нее.

Иллюстрация: mira1.ru

Кроме того, сейчас в музее работает экспозиция «Женщина, ребенок или птица», в которой объединили сразу три составляющих: «По ту сторону» из архивов музея, «Я иду искать» Наташи Шалиной и «Взрослые дюймовочки» Юдзи Хирацуки. Буквально полигон для тренировки эмоционального восприятия искусства всех мастей!

Иллюстрация: mira1.ru

14 апреля, воскресенье

День для тех, кто все еще не увидел одну из весенних премьер ТЮЗа: в воскресенье запланировали сразу два показа спектакля-расследования «Кто похитил Дюймовочку». Постановка позиционируется как детская, но и взрослым есть на что посмотреть — например, разыскать все отсылки к знаменитому «Твин Пиксу». На сцене она меньше месяца, а билеты все еще разлетаются с космической скоростью, так что советуем не откладывать.

Иллюстрация: vk.com/krastuz

15 апреля, понедельник

Что объединяет Дмитрия Дюжева и Красноярскую филармонию? В этом апреле — концерт «Евгений Онегин», который пройдет в Конгресс-холле СФУ. Из занимательных моментов: в Красноярске впервые прозвучит написанная специально для спектакля музыка Сергея Прокофьева в переложении для оркестра русских народных инструментов.

Иллюстрация: фото Дениса Старостина

«Подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает „энциклопедию русской жизни“. Каждый такой спектакль делается „здесь и сейчас“ и поэтому является абсолютно уникальным явлением», — считают в филармонии.

Те, кто предпочитают фундаментальный подход, до начала концерта могут присоединиться к образовательной лекции «Онегин и мы». Проведет ее Гаянэ Степанян, автор романа «Пушкин. Наше время. Встречи на корабле современности». Говорить планируют о значении романа для каждого из нас, а также о том, что понимали современники Пушкина, но ускользает от внимания современного читателя.

16 апреля, вторник

В этот вторник в «Галерее Енисей» буквально парад для киноманов — рассказываем, на какие картины точно стоит обратить свой взор.

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна»: драма о страстях человеческих и шансах на искупление от не нуждающегося в представлении Ким Ки Дука. Ленту считают одной из его лучших работ, и в этот раз есть возможность увидеть ее в оригинале.

Иллюстрация: kinoteatr.ru

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»: комедийный хоррор о встрече юной вампирши со слишком высоким уровнем эмпатии и подростка с депрессией. Добровольно отданная жизнь в обмен на последнее желание — фабула, которую мы видели не раз, но иногда и в ней не без сюрпризов.

Иллюстрация: kinoteatr.ru

«Женитьба Фигаро» — находка для тех, кто даже в кино предпочитает смотреть на театр. Карнавально, жизнелюбиво, на русском языке и со знакомыми все лицами.

Иллюстрация: kinoteatr.ru

17 апреля, среда

Что получится, если совместить театр, профессиональных моделей и красноярских стилистов? Смеем предположить, что речь об арт-дефиле «Метабарокко» — одном из самых красивых проектов «Пушки». В театре о нем говорят как о дани уважения и любви театральным художникам и костюмерам, а также возможности выразить свое восхищение их творчеством. Так на сцене и оказались театральные костюмы, через которые стилисты рассказывают о тенденциях мировой моды.

Иллюстрация: фото предоставлено пресс-службой Красноярского драматического театра имени Пушкина

Кстати, в театре дают отмашку и на соответствующий дресс-код: зрителей призывают к экспериментам, смелым образам и самым гипнотическим сочетаниям.

18 апреля, четверг

Лот для тех, кто любит визуальное искусство, но не терпит приевшихся паттернов — добро пожаловать на ежегодную выставку «Красноярская школа графического дизайна». Здесь собрали лучшие работы студентов Сибирского института искусств имени Хворостовского, Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета и Красноярского художественного училища имени Сурикова — а это значит, что будет свежо, насыщенно и дерзко. Приходим в Дом художника, развиваем насмотренность и седлаем тренды, а иначе для чего это все?

Иллюстрация: vk.com/sgii_official

19 апреля, пятница

Предлагаем приблизиться к выходным если не обновленными, то хотя бы с чем-то новеньким — поискать можно на Индустрия-маркете. Как понятно из названия, запустили его в креативном пространстве «Индустрия» до 21 апреля включительно. Хорошая возможность поддержать местное производство и познакомиться с создателями красноярских брендов напрямую.

А по пути можно исследовать выставку «Пошла Надя в лес» — историю из сказочных коллажей, созданную художником Юрой Адамейко.

Видео: vk.com/place_industry

«Это сказка о надежде, о выходе из тупиковой повседневности, который не лежит на поверхности. Порой нужно проявить смекалку, приложить усилия. Эта волшебная сказка — олицетворение пути художника, с характерными ему поисками, колебаниями и сомнениями», — так говорит об экспозиции сам художник.

Совмещаем приятное, полезное и вдохновляющее — чем не формула идеального воскресенья?

Больше о культурных событиях в Красноярске:

Юлия Чанчикова: Пушка+ — это шкаф, ведущий в театральную Нарнию

Новая театральная площадка Пушка+ — манит театралов и тех, кто раньше среди любителей драматического искусства замечен не был. Почему это происходит, — разбиралась Юлия Чанчикова.

В Красноярске проведут фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

1...5 июня 2024 в мегаполисе соберутся кукольные театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году Красноярск примет фестиваль в третий раз.

Хрустальное торжество: какие спектакли стали лауреатами «Театральной весны`2024»

Какие театры, постановки и художественные решения признали лучшими за театральный сезон 2023 на фестивале «Театральная весна» — в специальном материале DK.RU.