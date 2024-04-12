В Красноярске снесут площадь перед железнодорожным вокзалом ради метро

Получено положительное заключение госэкспертизы на подготовку площадки строительства будущей станции метро «Вокзальная» в Красноярске.

Как рассказали в паблике «Красноярское метро», для строительства метро с привокзальной территории уберут фонтаны и скульптура «Герб города». Они попали в зону строительства.

После того, как завершат все работы, площадь благоустроят вновь. Также предстоит перенести инженерные коммуникации и построить временную дорогу.

Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.

Ранее стало известно , что старые тоннели используют для строительства новой ветки метротрамма, в том числе построенные в 90-е тоннель от ул. Высотной до ул. Копылова и котлован на станции «Высотная». Это должно позволит сэкономить средства на поддержание в безопасном состоянии старых тоннелей.

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