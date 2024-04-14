Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»

Баскетбольный клуб «Енисей» попросил Единую лигу ВТБ отстранить известного комментатора от работы на матчах команды.

10 апреля 2024 во время трансляции матча «Парма»…«Енисей» Владимир Гомельский, популярный спортивный комментатор, назвал Дмитрия Сонько, защитника красноярской команды, «полуфабрикатом, который ничего не умеет».

Наверно, резковато… Ну вот Сонько. Ведь, кроме броска, больше нет ничего. Он ничего больше не умеет: ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой полуфабрикат на площадке», — сказал г-н Гомельский в прямом эфире.

Красноярский клуб расценил использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока. На слова Гомельского отреагировал Владимир Петроковский.

Считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно», — цитирует Владимира Петроковского, гендиректора красноярского клуба, Чемпионат.ком.

Позже Владимир Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей с участием «Енисея» на «Матч ТВ».

Не думаю, что руководство «Енисея» обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли», – сказал Владимир Гомельский.

Отметим, матч с «Пармой» сибиряки проиграли со счетом 94:106. Дмитрий Сонько набрал восемь очков и сделал один подбор.

«Енисей» по итогам регулярного чемпионата займет шестое место, в плей-офф в соперники сибирякам достанется одна из следующих команд: ЦСКА, УНИКС или «Зенит».

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