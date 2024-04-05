Красноярск примет турнир по мини-хоккею с мячом «Ледовая дружина»

С 5 по 7 апреля в Красноярске пройдет VIII традиционный турнир по мини-хоккею с мячом «Ледовая дружина» среди детей 2014 года и младше.

Он по традиции состоится на стадионе «Енисей». На том льду, где тренируется и играет прославленный клуб «Енисей». Команды сыграют по круговой системе. Уровень проведения детского турнира не уступает взрослому: на поле будут работать профессиональные спортивные судьи, запустят онлайн-трансляцию финальных игр.

Красноярскую «Ледовую дружину» ценят за высокий уровень организации: профессиональный подход, достойный призовой фонд, а также за безопасную площадку. На всех матчах дежурит скорая помощь, а сам объект охраняется не хуже режимного — болельщики смогут попасть на матчи только через КПП и при наличии паспорта либо водительского удостоверения», — рассказал Дмитрий Шаферов, директор КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей».

За Кубок будет бороться 14 команд, в том числе женская команда «Енисей-девочки». В этом году география команд — участниц «Ледовой дружины» впервые вышла за пределы СФО. Помимо постоянных участников из Иркутска, Новосибирска, Республики Хакасия, на поле выйдут воспитанники «СШ Мончегорск» из Мурманской области. И каждый игрок турнира, из более, чем 200 участников, получит в подарок хоккейную клюшку с эмблемой «Ледовой дружины» из рук звезд русского хоккея.

Наша группа компаний много лет поддерживает профессиональный и детско-юношеский спорт по всей Сибири. Но с «Ледовой дружиной» нас связывают особые чувства, ведь это, можно сказать, и наше детище. С самого начала в него вкладывались самые благие посылы и надежды. И они оправдываются. Мы бесконечно верим в ребят и девчонок и гордимся своей причастностью к взращиванию здорового поколения в нашей стране» — отметил Алексей Еремин, директор компании «ТСМ».

В этом году турнир откроют звезды Суперлиги ХК «Енисей» с мастер-классами для детей 4 апреля в закрытом формате. А в день финала, 7 апреля, организаторы выберут самых фанатичных и яростных болельщиков. Их наградят фирменными сувенирами.

Для многих ребят — это первое профессионально организованное спортивное мероприятие. Каждый год мы делаем турнир лучше и придумываем что-то новое для наших юных игроков, чтобы им было интереснее, чтобы наш родной русский хоккей развивался. Мы проводим уже восьмой турнир «Ледовой дружины», и уже гордимся успехами участников самой первой «Дружины». Ребята выросли и завоевывают хоккейный Олимп. Одна из команд в этом году вернулась с первым местом с XII зимней Спартакиады учащихся России, вторая – победила во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом «Плетёный мяч», и главные победы — еще впереди!» — отметил Василий Герман, директор «Лизинговой компании «Дельта».

Напомним, что в турнир проводится при организации КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» и поддержке постоянных партнеров: «Лизинговой компании «Дельта», компаний «Тяжелые Сибирские Машины», «Алгоритм Спец Техники», «Торговый Дом Енисейпром». Вход бесплатный. Для взрослых нужен паспорт или водительское удостоверение. Трансляция будет доступна на ютуб.

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