Красноярск примет турнир по мини-хоккею с мячом «Ледовая дружина»
С 5 по 7 апреля в Красноярске пройдет VIII традиционный турнир по мини-хоккею с мячом «Ледовая дружина» среди детей 2014 года и младше.
Красноярскую «Ледовую дружину» ценят за высокий уровень организации: профессиональный подход, достойный призовой фонд, а также за безопасную площадку. На всех матчах дежурит скорая помощь, а сам объект охраняется не хуже режимного — болельщики смогут попасть на матчи только через КПП и при наличии паспорта либо водительского удостоверения», — рассказал Дмитрий Шаферов, директор КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей».
Наша группа компаний много лет поддерживает профессиональный и детско-юношеский спорт по всей Сибири. Но с «Ледовой дружиной» нас связывают особые чувства, ведь это, можно сказать, и наше детище. С самого начала в него вкладывались самые благие посылы и надежды. И они оправдываются. Мы бесконечно верим в ребят и девчонок и гордимся своей причастностью к взращиванию здорового поколения в нашей стране» — отметил Алексей Еремин, директор компании «ТСМ».
Для многих ребят — это первое профессионально организованное спортивное мероприятие. Каждый год мы делаем турнир лучше и придумываем что-то новое для наших юных игроков, чтобы им было интереснее, чтобы наш родной русский хоккей развивался. Мы проводим уже восьмой турнир «Ледовой дружины», и уже гордимся успехами участников самой первой «Дружины». Ребята выросли и завоевывают хоккейный Олимп. Одна из команд в этом году вернулась с первым местом с XII зимней Спартакиады учащихся России, вторая – победила во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом «Плетёный мяч», и главные победы — еще впереди!» — отметил Василий Герман, директор «Лизинговой компании «Дельта».
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