Детсад в красноярской Покровке подешевел на 22 млн рублей

Мэрия Красноярска определилась с подрядчиком строительства еще одного детского сада в «Покровском».

Новый детсад в красноярском микрорайоне «Покровский» будет строить компания «СИБГРУПП-Н». Об этом стало известно по итогам торгов, которые проводила администрация города.

Дошкольное образовательное учреждение должно появиться на месте пустыря в районе дома на ул. Чернышевского, 67.

Аукцион на право строить этот детский сад мэрия Красноярска объявила в конце марта этого года. По документам закупки, он должен быть рассчитан на 190 мест. Начальная цена контракта на тот момент составляла почти 362 млн рублей.

На торги заявилось три компании. Лучшую цену — 339,9 млн рублей — запросила «СИБГРУПП-Н». С ней и будет заключен контракт. Все работы должны быть завершены к 15 июля 2025.

Добавим, что компания «СИБГРУПП-Н» была зарегистрирована в Красноярске в 2012. Основным ее владельцем, с 90% уставного капитала, является Андрей Романенко. Он же выполняет функции директора. Вторым собственником (10% уставного капитала) числится Наталья Романенко.

По итогу 2023 выручка «СИБГРУПП-Н» выросла на 42% и составила 685,7 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 188% — до 19,6 млн рублей.

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